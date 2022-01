NBA All-Star Game : on connaît les 5 titulaires à l’Est, comment choisir les 7 remplaçants sans péter un câble ?

Si la nuit dernière n’était composée que de deux matchs, elle a surtout été marquée par les résultats des votes pour le prochain All-Star Game. Mais maintenant qu’on connaît les dix titulaires pour le match des étoiles, c’est l’heure de prendre le costume de coach et de choisir les remplaçants. Allez, on attaque avec la Conférence Est.

Voici le détail complet des votes pour les titulaires du All-Star Game à l'Est :

Choisissez 7 remplaçants à l’Est : James Harden

Zach LaVine

Domantas Sabonis

Jarrett Allen

Khris Middleton

Jaylen Brown

Jimmy Butler

Darius Garland

Jayson Tatum

LaMelo Ball

Fred VanVleet

Pascal Siakam

Miles Bridges

Bradley Beal

Kyle Kuzma

Jrue Holiday

Julius Randle

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2022

Bien évidemment, cette liste représente avant tout l’avis d’une personne qui essaye de comprendre un minimum ce merveilleux sport qu’est le panier-ballon. Vous pouvez être d’accord, ou pas, le plus important c’est de s’amuser. Cœur avec les doigts.

2 guards

Zach LaVine (Bulls)

Bien évidemment que Zach LaVine mérite d’être All-Star cette saison. Si DeMar DeRozan prend pas mal de lumière à Chicago avec ses dingueries, LaVine réalise également une pure saison pour aider les Bulls à tutoyer les sommets de l’Est. Non seulement d’un point de vue stats, c’est très solide (24,9 points, 4,9 rebonds, 4,3 passes à 49% au tir, plus de 40% du parking et 87% aux lancers-francs) mais on a aussi aimé la capacité de Zach à bien accueillir les différentes recrues chez lui (DeMar, Lonzo Ball, Alex Caruso, Nikola Vucevic) pour permettre à Chicago de véritablement décoller. Non franchement, il coche toutes les cases nécessaires pour participer au match des étoiles, son deuxième consécutif.

James Harden (Nets)

James Harden connaît des hauts et des bas, James Harden rouspète sur l’arbitrage, James Harden est frustré à Brooklyn… mais surtout James Harden reste un sacré joueur de basket. 23 points – 8 rebonds – 10 passes de moyenne, on n’en connaît pas 50 qui possèdent une telle production en NBA, même si au niveau de l’efficacité ça pique un peu (42% au tir, moins de 34% à 3-points, presque 5 turnovers par match). Des chiffres qui pourraient encore augmenter avec la blessure de Kevin Durant ainsi qu’un Kyrie Irving à toujours mi-temps. Et puis bon, Brooklyn reste dans les hauteurs de la Conférence Est (Top 4, 29 victoires – 19 défaites) malgré toutes les turbulences de cette saison, alors Ramesse mérite d’être à Cleveland.

3 forwards

Jimmy Butler (Heat)

Le Heat n’enverra pas de titulaire au All-Star Game malgré son statut de leader de l’Est, mais il faut quand même que quelqu’un représente la franchise floridienne à Cleveland en février prochain. Et le mieux placé, c’est Jimmy Butler. Car même s’il a raté pas mal de matchs cette saison (18 en tout), Jimmy a fait du Jimmy quand il était opérationnel. Toujours aussi complet (plus de 21 points, 6 rebonds, 6 passes, 2 interceptions), toujours aussi impactant des deux côtés du terrain, Butler continue de faire partie des références sur le poste d’ailier en NBA. Pas impossible qu’il remplace Kevin Durant – blessé – parmi les titus d’ailleurs.

Jayson Tatum (Celtics)

Les Celtics méritent-ils vraiment d’envoyer un joueur au match des étoiles ? Et si oui, plutôt Jayson Tatum ou Jaylen Brown ? Voilà le genre de questions qu’on se pose quand on parle All-Star Game x Boston. Et nous, on a décidé de mettre Tatum, qui est actuellement en feu (38 points de moyenne sur les trois derniers matchs). Oui, Jayson est loin d’être un modèle de régularité cette année, oui les Celtics ont un bilan globalement décevant, mais faudrait pas oublier qu’on parle d’un des dix meilleurs scoreurs NBA (26 points de moyenne sur la saison) et d’un des joueurs les plus skilled du circuit. All-Star !

Jarrett Allen (Cavaliers)

Les Cavaliers font partie des très belles histoires de la saison 2021-22, eux qui sont aujourd’hui sur… le podium de la Conférence Est (cette phrase est incroyable). Et quand on a de belles surprises, on tient à récompenser les grands acteurs de cette dernière. Aux côtés de Darius Garland et de la pépite Evan Mobley, Jarrett Allen fait un taf remarquable pour aider ces Cavs version tall ball à enchaîner les victoires cette année. Présence défensive dans la raquette, excellent finisseur de l’autre côté du terrain et meilleure coupe afro de la NBA, l’ancien intérieur des Nets mérite son All-Star Game à domicile.

2 wildcard

Darius Garland (Cavaliers)

En parlant des Cavs, impossible selon nous de ne pas rajouter un petit Darius Garland. Trop kiffant à regarder et symbole de cette nouvelle ère des Cavaliers qui s’annonce bien bien kiffante, le jeunot a de sérieux arguments pour participer à son premier All-Star Game, le tout à seulement 22 piges et alors qu’il n’est que dans sa troisième campagne NBA. Il tourne à quasiment 20 points et plus de 8 caviars de moyenne, et représente le meneur de jeu d’une équipe Top 3 à l’Est. Pour nous, ça suffit. On comprend mieux pourquoi Stephen Curry a balancé des louanges à son sujet en début de saison…

Fred VanVleet (Raptors)

On passe la frontière pour terminer. Oui, oui, le joueur des Toronto Raptors Fred VanVleet mérite de participer à la fête à Cleveland le 20 février prochain. FVV réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière (22 points – 7 passes de moyenne à plus de 39% de réussite du parking) au sein d’une équipe des Dinos toujours accrocheuse (bilan à l’équilibre, neuvième de l’Est). Il a même décroché un titre de joueur de la semaine y’a pas très longtemps. Production, leadership, importance des deux côtés du terrain, pour nous ça mérite une première étoile sur le CV.

P.S. : Kevin Durant ne jouera pas le All-Star Game et un spot supplémentaire va donc s’ouvrir pour les rageux.

D’accord ? Pas d’accord ? Si pas d’accord, vous mettez qui ? C’est le moment ou jamais pour s’exprimer et défendre ses favoris. En attendant vos retours, on vous donne déjà rendez-vous le 3 février prochain, jour où les remplaçants seront officiellement dévoilés.