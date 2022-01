NBA All-Star Game : on connaît les 5 titulaires à l’Ouest, comment choisir les 7 remplaçants sans péter un câble ?

Si la nuit dernière n’était composée que de deux matchs, elle a surtout été marquée par les résultats des votes pour le prochain All-Star Game. Mais maintenant qu’on connaît les dix titulaires pour le match des étoiles, c’est l’heure de prendre le costume de coach et de choisir les remplaçants. Après la Conférence Est, place à l’Ouest !

Voici le détail complet des votes pour les titulaires du All-Star Game à l’Ouest : pic.twitter.com/1C6smE9SH0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2022

Choisissez 7 remplaçants à l’Ouest : Chris Paul

Rudy Gobert

Brandon Ingram

Luka Doncic

Anthony Edwards

Karl-Anthony Towns

Devin Booker

Anthony Davis

Draymond Green

Donovan Mitchell

Jaren Jackson Jr

Paul George

Dejounte Murray

Shai Gilgeous-Alexander

Russell Westbrook — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2022

Bien évidemment, cette liste représente avant tout l’avis d’une personne qui essaye de comprendre un minimum ce merveilleux sport qu’est le panier-ballon. Vous pouvez être d’accord, ou pas, le plus important c’est de s’amuser. Cœur avec les doigts.

2 guards

Luka Doncic (Mavericks)

Luka Doncic a vu Ja Morant lui passer devant pour le spot de titulaire #2 chez les guards, et c’est plutôt logique au vu des exploits réalisés par ce dernier. Mais Luka reste Luka, même s’il ne réalise pas la saison de sa vie. Les Mavericks sont l’une des équipes en forme de ce début d’année 2022 et Doncic semble monter en puissance, lui qui tourne mine de rien en 25-9-9 cette année. Alors bon, on peut dire beaucoup de choses sur la campagne du Slovène, ça reste une campagne calibre All-Star.

Chris Paul (Suns)

Le maestro. Le Point God. Le patron. La saison dernière, Chris Paul a permis aux Suns de changer de dimension, cette année Phoenix semble quasiment intouchable derrière son meneur vétéran. La machine de Monty Williams tourne à plein régime des deux côtés du terrain et bien évidemment, le leadership de CP3 y est pour beaucoup. Crici envoie ses 14 points – 10 passes décisives – 2 interceptions tous les soirs (meilleur passeur NBA avec James Harden, dans le Top 3 des intercepteurs), avec toujours une propreté à la Chris Paul et un côté clutch qu’on lui connaît bien. Bref, pas grand-chose à redire.

3 forwards

Draymond Green (Warriors)

Actuellement à l’infirmerie à cause d’un bobo au dos, Draymond Green ne participera peut-être pas au match des étoiles mais en tout cas, il mérite d’y être. On sait à quel point il est important dans le système de Steve Kerr, autant pour sa capacité à diriger la défense – on parle d’un candidat DPOY hein – que pour fluidifier l’attaque des Warriors. Et les petites galères rencontrées par Golden State en son absence en sont la preuve. S’il n’a évidemment pas les stats les plus folles de la Ligue (7,9 points, 7,6 rebonds, 7,4 passes), Draymond reste évidemment l’un des piliers de la deuxième meilleure équipe NBA cette saison.

Karl-Anthony Towns (Wolves)

Karl-Anthony Towns a été pas mal boudé par les fans, et n’a pas terminé très haut non plus dans le vote des joueurs. Un peu chelou pour un mec qui tourne à plus de 24 points (52% au tir, 41% du parking, 81% aux lancers-francs) et 9 rebonds, avec quasiment 4 passes ainsi qu’1,2 contre et 1,1 interception. Alors oui, ça n’aide pas de jouer dans le Minnesota, mais les Wolves sont redevenus une équipe vraiment respectable cette saison sous l’impulsion notamment de KAT. À l’heure de ces lignes, Towns, Anthony Edwards et Cie sont huitièmes de l’Ouest avec un bilan à l’équilibre après 48 matchs. Un vrai pas en avant, qui doit se traduire par une participation au All-Star Game pour Charles-Antoine.

Rudy Gobert (Jazz)

Rudy Gobert, bien sûr ! Candidat pour remporter un nouveau titre de Défenseur de l’Année et tournant en 16 points (record en carrière, à 70,7% au tir), 15 rebonds et 2,3 contres cette saison, le Frenchie est tout simplement indispensable au Jazz. On l’a encore vu récemment, quand Rudy n’est pas là, c’est un peu la fête pour les adversaires et Utah a vachement payé son absence. Cela a fait chuter le Jazz au classement (quatrième de l’Ouest, bilan de 30 victoires – 19 défaites) mais paradoxalement, c’est peut-être pendant son indisponibilité que Gobert a le plus montré son importance. Alors même s’il risque d’être drafté dans les dernières positions parce que « personne ne joue avec le Jazz à 2K » , il mérite de participer à son troisième All-Star Game de suite. Il aurait même pu/dû finir titu sans la bonne blague Andrew Wiggins…

2 wildcard

Devin Booker (Suns)

Monty Williams est scandalisé par le faible nombre de votes recueillis par Devin Booker, lui qui estime que son arrière mérite carrément une place de titulaire au All-Star Game. Titulaire il ne sera pas mais remplaçant, bien évidemment que oui. Devin Booker est la première option offensive (25 points de moyenne) de la meilleure équipe de la NBA et est actuellement en grande forme. Joueur de la semaine mi-janvier et auteur de gros cartons dans tous les sens, Book sera repêché sans problème par les coachs.

Donovan Mitchell (Jazz)

Il peut y avoir débat sur le dernier spot, mais on a choisi d’intégrer Spida malgré le fait qu’il squatte l’infirmerie depuis une bonne dizaine de jours. Le Jazz possède de loin la meilleure attaque de la NBA et Donovan Mitchell en est évidemment l’une des raisons : 25,5 points par match à 45% au tir, avec 5,2 caviars en prime, la production offensive du bonhomme est toujours très solide. En défense, c’est pas vraiment la même histoire et le Jazz a connu quelques turbulences récemment pendant l’absence de Rudy Gobert, mais Donovan possède suffisamment d’arguments selon nous pour faire partie de la fête dans un peu moins d’un mois.

D’accord ? Pas d’accord ? Si pas d’accord, vous mettez qui ? C’est le moment ou jamais pour s’exprimer et défendre ses favoris. En attendant vos retours, on vous donne déjà rendez-vous le 3 février prochain, jour où les remplaçants seront officiellement dévoilés.