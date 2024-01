Maintenant que les dix titulaires pour le NBA All-Star Game 2024 sont connus, il faut choisir les remplaçants dans la Conférence Est et dans la Conférence Ouest. Un exercice particulièrement apprécié au sein de la rédaction de TrashTalk, même si certains choix risquent d’en faire réagir plus d’un. Allez, voici nos sept remplaçants à l’Ouest.

NICOLAS

Guards : Stephen Curry / Anthony Edwards

Frontcourt : Anthony Davis / Kawhi Leonard / Rudy Gobert

Wild Card : Devin Booker / De’Aaron Fox

Pour moi, quatre joueurs méritent indiscutablement d’être au All-Star Game cette saison : Stephen Curry, Anthony Edwards, Anthony Davis et Kawhi Leonard. Tous les quatre dominent individuellement, tandis qu’Edwards et Kawhi brillent aussi par leur bilan collectif. Ensuite il y a débat : j’ai mis Rudy Gobert pour le dernier spot dans le frontcourt, pas parce que je suis chauvin mais parce qu’il est la première raison de l’énorme saison défensive des Wolves (1er à l’Ouest). En wild card, j’ai placé Devin Booker, qui cartonne en ce moment avec les Suns, et De’Aaron Fox qui confirme le gros palier franchi la saison dernière. Désolé Domantas Sabonis, désolé Paul George, c’est complet.

GIOVANNI

Guards : Stephen Curry et Anthony Edwards

Frontcourt : Anthony Davis, Kawhi Leonard et Rudy Gobert

Wild Card : De’Aaron Fox et Victor Wembanyama

Stephen Curry et Anthony Edwards, comme dirait l’autre, c’est LOCK. Anthony Davis et Kawhi Leonard ? C’est John Locke également, et je rajouté également Rudy Gobert car dans mon esprit à moi, Rudy c’est (B)lock. Derrière ça se corse grave, ça se corse du genre Bonifacio. Il faut un mec des Kings. En amour total pour Domantas Sabonis mais après analyse en profondeur des stats des deux joueurs (sept secondes environ), je pars sur De’Aaron Fox, sorry Buddy, non pas toi Buddy Hield, dégage de là. Pour la dernière place ? Oh le BORDEL de type Dodo la Saumure, si vous avez la ref c’est que vous êtes un(e) coquin(e). Dans mon ordre de préférence ? Devin Booker, Alperen Sengun, Domantas Sabonis, Paul George, Lauri Markkanen, Chet Holmgren, Lorie la chanteuse, 3000 gars, Lorant Deutch, Karl-Anthony Towns et Christian Wood. Mais comme je n’aime pas trop réfléchir et que c’est ce qui a fait ma réputation, je pars donc sur Victor Wembanyama, même si un indice sur mon “vrai” septième se cache au début de cette phrase.

NICOLAS V.

Guards : Stephen Curry / Anthony Edwards

Frontcourt : Kawhi Leonard / Rudy Gobert / Anthony Davis

Wild Card : Victor Wembanyama / De’Aaron Fox

Respectons la légende. Stephen Curry ne sera pas titulaire, mais son niveau de jeu et surtout son aura lui permettent d’être là. Anthony Edwards, en qualité de leader des Wolves, leaders de l’Ouest, mérite également son spot. Chez les gros, Kawhi n’est pas blessé, donc Kawhi est trop fort. L’apport monstrueux de la Gob’ sous le panier de Minnesota doit être récompensé, tout comme les belles sorties d’Anthony Davis. Mes deux petits plaisirs ? Victor, évidemment. Peu de chances réelles, mais sait-on jamais. De’Aaron Fox y sera aussi, en wildcard ici mais sans doute chez les guards pour les coachs.

ALEXANDRE T.

Guards : Stephen Curry / Anthony Edwards

Frontcourt : Kawhi Leonard / Domantas Sabonis / Anthony Davis

Wild Card : Paul George / De’Aaron Fox

Logiquement pas retenu parmi les titulaires, Stephen Curry sera bien du voyage à Indianapolis malgré un niveau fluctuant cette saison. Pour l’accompagner parmi les guards, Anthony Edwards et un De’Aaron Fox qui joue le meilleur basket de sa carrière. Sur le frontcourt, le choix a été assez facile avec Kawhi, Domas et AD. Restait la dernière wildcard. Gobert et Sengun faisaient sens mais j’adore la saison de Paul George alors je lui file mon dernier billet.

ROBIN

Guards : Anthony Edwards / De’Aaron Fox

Frontcourt : Kawhi Leonard / Anthony Davis / Alperen Sengun

Wild Card : Stephen Curry / Domantas Sabonis

Les trois guards sortent clairement du lot et rendent leurs sélections difficilement débattables. Mais, pour ce qui est des forwards … quelle galère. Qui de PG ou Kawhi ? Pourquoi pas les deux ? Un deuxième représentant aux Lakers malgré la mauvaise saison collective ? Plutôt Sengun, Sabonis ou Gobert ? Beaucoup d’interrogations qui ont mené au cut du meilleur podcasteur et du meilleur défenseur de la NBA. Dans cette liste tout le monde a des arguments et serait sélectionné dans l’autre Conférence. Mais l’Ouest est une jungle et ça ne va pas aller en s’arrangeant avec les éclosions de Chet Holmgren et de Victor Wembanyama qui tapent déjà bien fort à la porte.

PS : J’ai bien conscience de ne pas avoir expliqué mes choix, mais pour être parfaitement honnête, je changerai certainement d’avis demain, alors à quoi bon.

NATHAN

Guards : Anthony Edwards / De’Aaron Fox

Frontcourt : Anthony Davis / Kawhi Leonard / Alperen Sengun

Wild Card : Stephen Curry / Devin Booker

Anthony Edwards est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la Conférence Ouest et porte une attaque qui manque pourtant de création. De’Aaron Fox est encore plus fort avec un pull-up à 3-points qui lui ouvre toujours plus de possibilités. Spoiler, ce sera mon seul représentant des Kings malgré tout mon amour pour Domantas Sabonis. Stephen Curry est ma wild card mais il aurait très bien pu être parmi les deux guards, le trio des arrières est assez clair à l’Ouest. Anthony Davis est le meilleur défenseur de la planète et Kawhi discute depuis qu’il joue plus d’un match par semaine. On a informé The Claw que la NBA n’est pas la Ligue 1 et depuis il est redevenu l’un des meilleurs joueurs de la planète. Alperen Sengun va obtenir son étoile amplement mérité au vue de son niveau individuel et on espère qu’il pourra jouer avec Jokic pour avoir le mème Spider-man dans la vraie vie. Devin Booker faisait déjà partie de mes choix mais ses cartons récents ont confirmé le fait qu’il est bien trop fort pour ne pas être un All-Star. Un conseil pour le front court, déménagez à l’Est…

CLEMENT

Guards : Stephen Curry / Anthony Edwards

Frontcourt : Anthony Davis / Kawhi Leonard / Domantas Sabonis

Wild Card : Alperen Sengun / De’Aaron Fox

Même s’il est moins létal que ces dernières années, Steph Curry est toujours un habitué de l’événement et sera de la partie, tout comme Anthony Edwards qui maintient les Wolves aussi haut à l’Ouest que lui dans les airs. Chez les forwards, Anthony Davis sera tranquillement de la partie tout comme Kawhi Leonard qui enchaîne enfin les matchs après un contrat à mi-temps et Domantas Sabonis qui envoie un quasi triple-double de moyenne sans que personne n’en parle. En ce qui concerne les wild cards, Alperen Sengun va connaître son depucelage, lui qui s’est imposé comme le franchise-player de Rockets en progrès, et De’Aaron Fox complètera le tableau. Ça fait mal d’écarter Devin Booker à cause de ses absences, mais pas grave, il se vengera sur les défenses qu’il croisera.