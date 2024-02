Sans Joel Embiid blessé, la Conférence Est avait besoin d’un remplaçant pour compléter son cinq de départ en vue du All-Star Game de dimanche soir. C’est Bam Adebayo qui a été nommé titulaire à sa place, poste pour poste !

C’est officiel, la Conférence Est démarrera le match des étoiles avec Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, Damian Lillard et donc Bam Adebayo.

Pour la première fois de sa carrière, et pour sa troisième sélection All-Star, le pivot du Heat sera titulaire lors du All-Star Game. C’est Doc Rivers, le coach de l’Est (oui oui !), qui lui a fait ce cadeau en le sélectionnant.

Bam Adebayo has been named the starting replacement for the injured Joel Embiid in the All-Star game, per @ESPN690Jax pic.twitter.com/zKPkSBSHDf

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 17, 2024

Cela peut sembler anecdotique mais ça reste une belle récompense pour Bam, souvent sous-estimé aux yeux des membres du Heat. Le pivot de Miami réalise une nouvelle campagne hyper solide avec 20,2 points, 10,6 rebonds et 4,2 passes de moyenne tout en restant une référence défensive en NBA.

En étant nommé titulaire, Bam Adebayo devient le premier joueur du Heat à commencer un All-Star Game depuis un certain Dwyane Wade. C’était en 2016 à Toronto, autant dire que ça remonte un peu…

Source texte : AP