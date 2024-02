Comment relancer l’intérêt du All-Star Game ? Depuis quelques années, la même question revient à chaque fois au vu du piètre spectacle proposé lors du match des étoiles. Peut-être qu’il n’y a qu’une seule et vraie solution : l’argent.

“L’argent parle. Si vous mettez plus de primes, je pense que les gars joueront plus sérieusement.”

Voilà ce que déclarait Shai Gilgeous-Alexander il y a un an, manteau en fourrure sur les épaules, quand un journaliste lui a demandé quelle pourrait être la solution pour ajouter de l’intensité au All-Star Game.

On peut parler de format, de match Team USA vs Team World, d’Elam Ending et de tout ce que vous voulez. Au final, ce qui résonne le plus avec les joueurs actuels, ce sont les dollars.

Shai Gilgeous-Alexander on if the All Star Game needs to be fixed pic.twitter.com/BwB30qcMzF

— Andrew Schlecht (@AndrewKSchlecht) February 20, 2023

D’après Sam Amick de The Athletic, qui cite une source de la NBA, les joueurs auraient fait comprendre à la Ligue que de nouvelles primes pourraient les motiver à prendre le All-Star Game avec plus de sérieux, un peu à la manière de ce qui se passe avec le tout nouveau In-Season Tournament. Pour rappel, les vainqueurs du tournoi ont touché 500 000 dollars par joueur cette année, ce qui a aidé à lancer le tournoi sur de bonnes bases avec des matchs intenses et parfois plus compétitifs que ceux comptant simplement pour la saison régulière.

Plus d’argent pour motiver les joueurs à jouer au basket, voilà où on en est selon un autre insider, Brian Windhorst d’ESPN.

“Il y a un moyen pour les faire jouer plus sérieusement : les payer. En début de saison, Adam Silver avait trois priorités : 1) Que les joueurs se reposent moins, avec des sanctions financières pour les équipes. Résultat : cela a fortement baissé. 2) Il voulait que les joueurs s’impliquent à fond dans le In-Season Tournament, il a offert 500 000 dollars à l’équipe gagnante, 300 000 pour le finaliste. Résultat : on a vu une belle implication des joueurs. 3) Il voulait un All-Star Game plus compétitif, et a fait de nombreux changements pour ça. Mais il n’y avait pas d’argent en jeu. Résultat : les joueurs sont juste venus pour s’amuser.”

Vous avez compris le message.

Mais contrairement à ce que dit Windhorst, il y a de l’argent en jeu lors du All-Star Game. Les joueurs de l’équipe gagnante repartent chacun avec 100 000 dollars en poche, contre 25 000 pour les perdants. Mais visiblement ce n’est pas assez pour motiver les mecs sur le parquet.

Est-ce qu’une hausse de ces primes, en particulier pour les gagnants afin d’augmenter la différence de revenus avec les perdants, peut changer la donne ? Peut-être. C’est ce que la NBA a déjà tenté en 2018, quand elle a doublé la prime des vainqueurs (de 50 000 à 100 000 dollars) tout en laissant celle des losers à 25 000. Mais si cela a peut-être porté ses fruits dans un premier temps, ça n’a clairement pas duré. La preuve avec les récents All-Star Games…

Dans une Ligue où les joueurs n’ont jamais été aussi bien payés (10 millions de dollars en moyenne par joueur et par saison) et où les salaires maximum sont autour des 50 millions de dollars à l’année, l’argent semble représenter le seul moyen de remotiver les troupes, au moins pour quelques éditions. Triste mais réel.

As one source shared, the players privately expressed a desire to get paid for All-Star game competition, a la the In-Season Tournament. Behind the pay-for-play era, at @TheAthletic https://t.co/RcI7XwBUNB

— Sam Amick (@sam_amick) February 19, 2024

