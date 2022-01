NBA All-Star Game : aucun titulaire pour les Suns et le Heat, être premier de conf ça ne paye plus

Le coach des Suns Monty Williams a beau avoir sorti un grand discours pour tenter de placer son poulain Devin Booker parmi les titulaires du All-Star Game, il n’a pas été entendu. Ni lui ni Chris Paul ne font partie des starters à l’Ouest malgré les excellents résultats des Suns. Idem à l’Est pour le Heat. Comme quoi, être premier de sa conf’, ça ne paye pas forcément.

LeBron James, Nikola Jokic, Andrew Wiggins, Stephen Curry, Ja Morant à l’Ouest. Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, DeMar DeRozan, Trae Young à l’Est. Voici les dix titulaires pour le All-Star Game 2022 de Cleveland. Particularité de cette édition ? On ne retrouve aucun joueur provenant des deux leaders de conférence, à savoir Phoenix et Miami. Les Suns roulent sur la concurrence cette année avec un magnifique bilan de 38 victoires pour 9 défaites tandis que le Heat est en tête de l’Est avec 31 succès pour 17 revers. On dit souvent que le succès collectif ramène les récompenses individuelles, la preuve que ça ne se vérifie pas toujours. Est-ce un scandale ? Pas vraiment. Si l’on excepte Andrew Wiggins à l’Ouest, les autres nominés méritent assez clairement leur place de titu au match des étoiles. Côté Phoenix, Devin Booker et Chris Paul réalisent également de très belles campagnes individuelles mais le fait de ne pas voir ces deux-là parmi les titulaires est presque un symbole de l’extraordinaire collectif des Suns. Et puis bon, Book et CP3 devraient tranquillement être choisis par les coachs pour participer au All-Star Game en tant que remplaçants. Idem pour Jimmy Butler côté Miami, lui qui pourrait même s’incruster chez les titulaires pour pallier l’absence d’un Kevin Durant blessé. Les absences répétées de Butler cette saison mais aussi de Bam Adebayo ont plombé les chances de voir les deux All-Stars être titulaires cette année. Là aussi, ça prouve surtout la solidité collective du Heat et surtout le superbe taf réalisé par le coach Erik Spoelstra, qui continue de faire gagner Miami malgré l’adversité. Et puis de toute manière, faut être honnête deux secondes, quand vous avez du KD, du Joel Embiid et du Giannis Antetokounmpo sur le frontcourt, c’est tout simplement bouché, premier de conf’ ou pas.

East No. 1 seed right now: zero All-Star starters. West No. 1 seed right now: zero All-Star starters. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) January 28, 2022

Rien de trop surprenant donc au final, mais on a quand même voulu comparer par rapport aux saisons précédentes pour voir si c’est déjà arrivé.

Dix dernières saisons, leaders de conférence à mi-saison + All-Stars titulaires

2012 : Oklahoma City (Kevin Durant), Miami (Dwyane Wade, LeBron James)

2013 : San Antonio (aucun titulaire) , Miami (Dwyane Wade, LeBron James)

, Miami (Dwyane Wade, LeBron James) 2014 : Oklahoma City (Kevin Durant), Indiana (Paul George)

2015 : Golden State (Stephen Curry), Atlanta (aucun titulaire)

2016 : Golden State (Stephen Curry), Cleveland (LeBron James)

2017 : Golden State (Stephen Curry, Kevin Durant), Cleveland (LeBron James, Kyrie Irving)

2018 : Houston (James Harden), Toronto (DeMar DeRozan)

2019 : Golden State (Stephen Curry, Kevin Durant), Milwaukee (Giannis Antetokounmpo)

2020 : Los Angeles Lakers (LeBron James, Anthony Davis), Milwaukee (Giannis Antetokounmpo)

2021 : Utah (aucun titulaire), Philadelphie (Joel Embiid)

Comme vous pouvez le constater, ça reste assez rare. Les leaders de conférence sont souvent guidés par des superstars qui terminent logiquement titulaires pour le All-Star Game. Mais un peu à l’image de Phoenix et Miami cette année, certains leaders de conf’ sont avant tout portés par des superbes collectifs où les individualités sont peut-être moins dans la lumière. Les Spurs du beautiful game par exemple, mais aussi les Hawks de 2015, ou le Jazz de la saison dernière. Ces équipes-là ont évidemment envoyé des mecs au All-Star Game : deux pour les Spurs en 2013 avec Tony Parker et Tim Duncan, trois pour le Jazz l’an passé avec Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Mike Conley, et même quatre pour Atlanta en 2015 avec Al Horford, Paul Millsap, Jeff Teague et Kyle Korver. Cependant, un point commun peu reluisant les rapproche : aucune de ces trois formations n’a remporté le titre NBA au terme de la saison. On imagine que Phoenix et Miami voudront éviter de se rajouter à la liste…

Pas de titu au All-Star Game pour les Suns et le Heat malgré leur statut de top team de leur conférence. Rien de scandaleux en soi, mais ça méritait quand même une petite analyse maison. Et connaissant l’importance du collectif dans ces équipes-là, elles n’en ont probablement rien à cirer.