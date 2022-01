Les titulaires du All-Star Game seront annoncés cette nuit à 1h30 : le saviez-vous, LeBron James risque de choper sa 18ème étoile

Rendez-vous immanquable ce soir à 1h30 ! Les starters du All-Star Game vont être annoncés, quelques incertitudes subsistent, notamment sur le backcourt à l’Est et le frontcourt de l’Ouest, mais tout ce que l’on peut vous dire, c’est que Danuel House Jr. ne sera pas mentionnée dans cet article.

Avant toute chose, petit rappel des modalités de vote. Les titulaires seront choisis en fonction du classement qui leurs seront attribués par trois cortèges. Le vote des fans, qui compte pour 50% et qui fait office de tie-breaker, 25% de votes des journalistes et 25% des joueurs. Avec tout ça on fait une moyenne et boum, magie, on a nos dix titulaires. On commence par le moins drôle et ceux dont on sera sûr qu’ils seront là ? Allez. Pour la conférence Ouest, Stephen Curry va terminer numéro 1 chez les fans et probablement chez les journalistes et les joueurs. Pour l’accompagner sur les lignes arrières, Ja Morant sera très probablement titulaire, et au vu de sa saison et de sa hype c’est tout à fait logique. Au niveau des forwards, LeBron James va venir prendre sa 18ème étoile puisqu’il avait terminé n°1 des votes des fans de toute la NBA lors du troisième recensement et qu’il porte les Lakers à bout de bras. Pour venir l’épauler, qui d’autre que Nikola Jokic pourrait s’imposer ? Absolument personne. Sur la côte Est, le frontcourt sera pour sûr composé de Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Kevin Durant. No debate. En revanche le joueur des Nets ne jouera pas le All-Star Game et se fera donc prendre sa place de titulaire par l’un des remplaçants. En ce qui concerne les lignes arrière, DeMar DeRozan sera titu pour sûr, les fans l’ont plébiscité et il est le meilleur joueur de la deuxième meilleure équipe de l’Est.

Au niveau des doutes maintenant, il nous manque… Deux joueurs. Bravo, vous savez compter. La dernière place de forward à l’Ouest pourrait se jouer entre Rudy Gobert, Andrew Wiggins et Draymond Green, ah bon. Le premier est la pièce maîtresse d’une top équipe de l’Ouest, seul bémol, les fans sont en peu en mode balek le concernant, jeu pas spectaculaire dans un petit marché oblige. Tout l’inverse d’Andrew Wiggins qui réalise une jolie saison à Golden State, pour qui, en soit, une place de titulaire serait un peu abusée mais que voulez-vous les fans poussent à fond derrière lui. Concernant Draymond, on est tout simplement sur le cœur et les couilles de la seconde meilleure équipe de la Ligue. Adoubé par les journalistes et les joueurs, le vote des fans pourrait jouer en sa défaveur, excusez-le de ne pas foutre 40 points par match. Dernière place à gratter, celle aux côtés de DeMar DeRozan… et ça pourrait bien être pour son coéquipier Zach LaVine qui réalise en scred une bête de saison, àmoins que la hype d’un Trae Young, celle d’un Darius Garland ou le niveau impressionnant de James Harden n’ait raison de lui. En tout cas, ça devrait se jouer entre ces quatre zozos.

Vous avez bien noté, cette nuit rendez-vous à 1h30 pour connaître les titulaires du All-Star Game. Un moment toujours particulier qui fera son lot de déçus, bref une soirée sponsorisée par le sel de Guérande. Quant à Danuel House Jr. ? On a dit qu’on ne le mentionnerait pas.