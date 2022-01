Résumé NBA (scores, stats, highlights) : avec 43 points face au Jazz, Devin Booker a évidemment rendu hommage à qui vous savez

Et un Mercredi Panzani de plus dans nos vies, le genre de soirées qui restent bien souvent en mémoire. Celle-ci… ne restera pas dans les annales, sauf celles du Jazz ou des Knicks mais avec un seul N, et nous on part sans plus attendre sur le traditionnel et matinal résumé de la nuit après s’être descendu une moitié d’ananas car, oui, ici on vous raconte aussi nos vies.

# Les résultats de la nuit

Magic – Clippers : 102-111

Pacers – Hornets : 126-158

Cavaliers – Bucks : 115-99

Heat – Knicks : 110-96

Hawks – Kings : 121-104

Bulls – Raptors : 111-105

Nets – Nuggets : 118-124

Spurs – Grizzlies : 110-118

Jazz – Suns : 97-105

Blazers – Mavericks : 112-132

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Bien évidemment, sur les deux premières possessions du match, Evan Mobley force une brique de Khris Middleton et un marché de Giannis. Au calme. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

POV les meneurs qui rentrent dans une raquette avec Giannis, Evan Mobley et Jarrett Allen pic.twitter.com/Oc8ZxczDrD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Ce soir, Zach LaVine portera les Kobe 1 avec le coloris du soir où Kobe avait planté 81 points sur les Raptors 💛💜 pic.twitter.com/rd1aXidOET — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Déjà 2/3 à trois points pour Batum dans ce premier quart. Nico qui… … oui c’est bien ça, Nico est en train de réaliser sa meilleure saison à trois points en carrière : 40,7% de réussite en tentant 5 tirs du parking par match. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Nan vraiment le floater de Rondo Jsuis mort il a envoyé une enclume 😭😭😭 pic.twitter.com/KQ1PvCRXnn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

CAVS LEAD ! Magnifique réaction à Cleveland après un début de match très moyen, défensivement les doigts sont sortis et en attaque les Cavs profitent d’une grosse adresse à trois points. ON A UN MATCH ! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

J’aimerais pas être Julius Randle là. T’as PJ Tucker sur le dos, Jimmy Butler qui fait les rotations, Bam Adebayo pour te soûler à l’arceau et Gabe Vincent qui vient de titiller sur pénétration. Sont TROP relou. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Quelle surprise : les Hawks sont au complet, les Kings sont en back to back et ont perdu de 80 points à Boston, y’a pas De’Aaron Fox, mais Sacramento mène 25 à 13. De la belle ouvrage mentale. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

EVAN MOBLEY QUI GRIMPE GIANNIS, AND ONE !! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/ffJEDra1ak — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

39 points encaissés par les Bucks dans le second quart. Première partie c’était Cleveland à la ramasse en défense et en attaque, on a inversé les rôles par la suite. La deuxième mi-temps va être SUCCULENTE. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Est-ce que quelqu’un peut filer de l’oxygène aux Knicks ? Bordeeeel ce premier quart. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Bordel la PATATE d’Onyeka Okongwu 😳😳😳pic.twitter.com/CNKVnd1AXc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Des shoots ligne de fond de Jarrett Allen qui font ficelle. T’aurais dit ça y’a trois ans… Il a bossé, fort. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Cavs 93 – 72 Bucks. C’est la Cavalanche. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Une équipe entre Milwaukee, Brooklyn, Miami et Chicago va se taper les Cavs au premier tour des Playoffs et, ahem, je n’aimerais pas du tout être cette équipe. Tu vas y lâcher des plumes, c’est certain. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Le duel Wagner – Hartenstein dans la raquette, je sais pas si Dirk avait prévu cet héritage. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Les attentes ont pas mal dicté l’appréciation des récentes équipes des Clippers. Coup de cœur pour cette saison (no Kawhi no PG), comme le coup de cœur d’il y a quelques années avec LouWill, Harrell, Pat Bev, Shai, Shamet et compagnie que peu de monde attendait. Ça se défonce. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Les Kings sont en train de prendre un run de 71 à 27 par les Hawks. 71 à 27. Quasiment +50 dans la gueule, après avoir perdu de 50 points hier soir à Boston. La trade deadline a lieu dans 15 jours, mais tout va bien. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Donc les Knicks vont ensuite à Milwaukee, avec des Bucks qui viennent de se faire tabasser par les Cavs et voudront certainement se venger. Oh boy. https://t.co/0rPodsxAcv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

C’est même pas une petite victoire grattée au finish. C’est un match dominé du 2ème au dernier quart temps. Impressionnants les Cavs ce soir, je sais pas où la classer celle-là dans leurs plus belles victoires de la saison mais c’est très haut. 👏👏👏 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

En battant les Bucks ce soir, Cleveland passe Milwaukee au classement et retourne donc dans le Top 4 de la Conférence Est. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

C’est même pas le fait qu’Atlanta mette une fessée aux Kings. C’est le fait que, ce soir, en janvier 2022, Lou Williams et Danilo Gallinari ont chacun claqué un gros dunk dans la raquette de Sacramento. Tu peux pas faire plus humiliant. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Les trois derniers matchs de Duncan Robinson : 5/10 à trois points 6/11 à trois points 5/8 à trois points ce soir Il préchauffe. Si lui aussi s’y met, attention… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Pour la défense (sans mauvais jeu de mots) des Kings : Absolument pas étonné de voir un tel effort de la part des joueurs quand TOUS savent qu’un énorme transfert va tomber. Personne ne sait qui va rester. Alors oui c’est pas giga pro, mais mentalement c’est épuisant. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Obi Toppin met plus d’envie qu’un paquet de mecs dans ce roster, faut dire les choses. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Austin Rivers qui reproche une mauvaise lecture de jeu à Nikola Jokic. Hôpital, charité, ambulance, corbillard. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Hahahaha DeMarcus Cousins expulsé 😭😭😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

C’est un des plus gros progrès de Jaren Jackson Jr cette saison, et on priait pour que ça ait lieu en début de carrière. 2,2 contres par match pour seulement 3,4 fautes en moyenne. Il avait un énorme souci de fautes par le passé, il a complètement inversé la tendance. Fort. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Bon fight des Nets, sans KD, sans Harden, sans Kyrie. Denver a repris le contrôle du match quand il fallait mais Nash peut être fier de ses soldats. Pas de blowout et le money time se joue sur quelques détails. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Vucevic a dit : BONNE NUIT ! 👋pic.twitter.com/93eoTCKemR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Et même DOUBLE COMBO ce soir pour les Cavs ! Ils étaient 5èmes en début de soirée. Victoire face aux Bucks + défaite de Milwaukee + défaite des Nets = 3ème place pour Cleveland ! pic.twitter.com/3cOexEQM2I — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Fin du premier quart temps. Phœnix : 39 points Devin Booker : 21 points Utah : 18 points — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

Fallait s’attendre à une perf pareille de Devin Booker à un jour aussi particulier. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir