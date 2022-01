Kevin Durant ne jouera pas le All-Star Game : troisième absence de suite au match des étoiles pour KD, mais c’est sûrement le cadet de ses soucis

L’humeur est morose à New York. Les Brooklyn Nets sont certes en meilleure forme que les Knicks (pas trop dur), mais à ce stade de la saison ils sont loin d’être dans la situation qu’ils pouvaient espérer lors de la reprise NBA. Et puis évidemment, Kevin Durant est toujours à l’infirmerie, lui qui ne participera pas au All-Star Game.

Ce mardi soir, alors que Brooklyn était en train de perdre contre les Lakers, on a appris via l’insider de Yahoo Sports Chris Haynes que Kevin Durant sera laissé au repos pour le All-Star Game. L’objectif premier des Nets est évidemment de permettre à la superstar de récupérer pleinement de sa blessure, avec l’espoir que leur grande tige indéfendable soit à 100% pour faire un gros run en Playoffs. Brooklyn vise le titre et rien d’autre cette année mais vu la situation actuelle, la tâche s’annonce de plus en plus complexe. Pour rappel, Kevin Durant s’est blessé il y a dix jours face aux Pelicans après qu’un Bruce Brown sauvage soit venu s’encastrer à pleine balle dans son genou. Ce sera donc le troisième All-Star Game de suite sans KD. En 2020, il était en pleine rééducation de sa rupture du tendon d’Achille et l’an dernier, il était déjà blessé à l’ischio à la même période. Les Playoffs de folie qu’il avait réalisés en fin de saison devraient rassurer les fans des Nets quant à sa capacité à récupérer de sa blessure actuelle, et ainsi revenir mi-avril en mode indéfendable. Mais c’est plutôt la situation adjacente à KD qui devrait inquiéter les fans de l’équipe new-yorkaise.

J’imagine KD, devant les rumeurs de James Harden aux Sixers, avec Kyrie qui joue un match sur deux, pendant que Paul Millsap demande à être transféré et Joe Harris va être à nouveau évalué pour son opération à la cheville. Le tout avec une poche de glace sur le genou. Well… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2022

À Brooklyn, plus on avance, plus on a l’impression que le projet pour aller jusqu’au titre prend une mauvaise direction. Paul Millsap était arrivé en tant que role player pour apporter son expérience mais il n’a joué qu’un match depuis le début de l’année 2022. Il n’est pas satisfait de sa situation à Brooklyn et on ne devrait plus le revoir sous le maillot des Nets. Quelques jours seulement après cette information, on apprenait que Joe Harris avait de nouvelles douleurs et que sa rééducation ne se passait pas au mieux. Le sniper des Nets devait revenir quelques semaines après une opération à la cheville en novembre mais finalement, on ne devrait pas le revoir avant le All-Star Break. C’est une nouvelle épine dans le pied de Brooklyn tellement l’apport du shooteur était important. Pour des playmakers tels que Kyrie, Harden ou Durant, quelqu’un capable d’espacer le terrain comme Joe Harris est un véritable bonheur. D’autant plus que le joueur était en forme en début de saison, tournant à 11 points et presque 47% depuis le parking. À ce marasme, il faut ajouter la présence intermittente de Kyrie Irving qui ne joue que les matchs à l’extérieur à cause de son statut vaccinal. Et comme les malheurs ne viennent jamais seuls à Big Apple, il se murmure que James Harden ne serait pas satisfait à Brooklyn. Il ne semble pas impossible que le Barbu puisse quitter les Nets pour aller à Philadelphie en échange d’un Ben Simmons durant la prochaine intersaison. On rappelle qu’il a refusé une extension à 160 millions de dollars l’été dernier pour se donner la possibilité de tester le marché en 2022, ce qui n’est pas particulièrement rassurant pour les Nets. Ces bruits de couloir pourraient être fomentés par Monsieur Daryl Morey pour faire monter la cote autour de son joueur australien, mais quel que soit le fondement de ces rumeurs, elles ne contribuent pas à améliorer la situation inconfortable dans laquelle se trouve la franchise new-yorkaise aujourd’hui. Les Nets sont actuellement en troisième position du classement mais ils sont aussi près de la première que de la sixième place, alors attention à ne pas trop enchaîner les contre-performances.

Brooklyn doit s’assurer de bien souder son groupe pour ne pas se faire éliminer des Playoffs à nouveau malgré des performances all-time de Kevin Durant. Dans cette ambiance pas top, il est difficile d’apporter de la cohésion à une équipe qui en manque depuis le début du projet. Les Nets doivent donc resserrer les rangs au plus vite car en cas de nouvelle déception en mai, il pourrait bien y avoir un chamboulement…

