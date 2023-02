L’arrière des Sixers a commenté la gestion en interne à Brooklyn après le départ de Kyrie Irving et Kevin Durant de la franchise. James Harden et ces deux larrons étaient censés former un Big 3 qui devait dominer la ligue. Finalement, le trio restera comme l’un des plus gros fiasco de la décennie.

Le compte de fée de Brooklyn a très vite tourné au drame que l’on connaît aujourd’hui. Mais il y’a encore un an, le Big 3 le plus prometteur de la NBA jouait bien pour les Nets. Composé de James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant, le trio aurait dû régner sur les années à venir. Mais tout a commencé à sentir le roussi quand le barbu a demandé son transfert en février dernier. Les 3 superstars n’auront joué que 16 matchs ensemble. L’épilogue, tout le monde le connaît : il y’a une semaine, Kyrie Irving a également abandonné le navire en réclamant son départ de New York, suivi quelques jours plus tard par KD.

James Harden est justement revenu sur la situation à Brooklyn, interrogé par les journalistes après la victoire des Sixers face aux Nets samedi dernier. Il pense qu’il est souvent considéré à tort comme l’élément déclencheur de la chute des Nets, et laisse sous-entendre que la franchise était très dysfonctionnelle en interne.

“Il y avait beaucoup de problèmes. Clairement. Beaucoup de choses se passaient en interne mais je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails pour les médias. Et c’était une des raisons qui m’a poussé à prendre cette décision. Mais maintenant, quand on parle de ça, on ne dit plus que c’est moi le fou. On ne dit plus que je suis lâche, ou quoique ce soit que les médias ont dit sur moi. Je savais ce qui se passait là-bas et je ne suis pas fait pour ça. Je ne veux pas gérer ce genre de choses […]. Et quand on regarde maintenant, ils ont une toute nouvelle équipe.” – James Harden

On ne saura probablement jamais ce que le front office des Nets à fait pour irriter sa superstar au point de la faire partir chez la concurrence. On sait seulement que James avait une relation compliquée avec les deux autres All-Star. Après letransfert d’Harden, Jake Fisher de Bleacher Report racontait que Kevin Durant avait apparement donné son accord pour l’envoyer aux Sixers contre Ben Simmons et que « l’échange ne se serait jamais fait avec son refus ». Plusieurs sources rapportaient également l’agacement que James Harden éprouvait pour Irving, qu’il jugeait trop spirituel.

Ce dernier est souvent pointé du doigt comme le principal élément perturbateur des Nets. Tout le monde se souvient ainsi de la première partie de saison que le meneur a manqué, refusant de se faire vacciner. Et peu ont malheureusement manqué les propos antisémites du garçon. Sportivement, Brooklyn n’a jamais réussi à essuyer les incidents internes sur le terrain. L’année dernière, les Nets ont subi un sweep bien violent face aux Celtics en Playoffs.

Malgré l’échec cuisant de ce trio, James Harden n’est pas rancunier envers la franchise. Dans une ancienne interview, l’arrière des Sixers souhaite en quelque sorte le meilleur à son ex-équipe.

“Je n’ai pas demandé à partir sans raison. Je suis content pour l’organisation et ce qu’ils ont eu en retour de mon transfert. Ils ont eu de très bons atouts” – James Harden

Avec l’explosion désormais actée du projet des Nets, nul doute qu’Harden est aujourd’hui satisfait de sa décision. Les détails qu’il n’expose pas ont du suffisamment être gênants pour le forcer à partir. En attendant, il est certain que se tirer de se bourbier était définitivement le bon choix.

Source : Yahoo Sports