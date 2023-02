Si vous étiez dans le coin hier aux alentours de 21h, l’info est forcément passée par chez vous. Kyrie Irving a quitté Brooklyn et il rejoint Luka Doncic à Dallas pour former un espèce de backcourt d’une autre planète. Qu’est-ce que ça veut dire pour les Mavs ? Pour les Nets ? Pour la NBA ? Pour Kevin Durant ? Allez zou, apéro.

24h pour réagir à cette Shams Bomb assez folle, et voilà donc vos deux zozos préférés qui débarquent dans vos écrans. Où étaient-ils au moment de l’annonce ? Pour ou contre la raclette en été ? Tant de questions que vous vous posez mais seulement certaines qui trouveront ici une réponse, comme par exemple tout ce qui concerne ces messieurs Kyrie Irving, Luka Doncic ou encore Kevin Durant. Uncle Drew qui change de crèmerie ça va un peu plus loin qu’un simple échange de joueurs et c’est toute une saison NBA dans sa globalité qui s’en retrouve chamboulée, alors on met immédiatement un peu d’ordre dans tout ça, enfin on essaie, et on analyse tout ça dans le calme ?