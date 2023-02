Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Christian Wood ou Tim Hardaway Jr. pourraient être les prochains à partir de Dallas. Encore 72h pour se décider !

La NBA et le syndicat des joueurs ont repoussé la date butoir pour l’accord concernant la prochaine convention collective.

Les Bulls sont clairs, ils ne veulent pas transférer Zach LaVine et étudieront les offres pour Alex Caruso seulement si elles viennent de Pluton.

Les Celtics pourraient entrer de nouveau dans la course au Kevin Durant, une info signée Stephen A. Smith alors faites-en ce que vous en voulez.

Sur nos autres réseaux