C’est l’énorme bombe de la semaine en NBA : Kyrie Irving a été transféré chez les Dallas Mavericks et rejoint donc Luka Doncic. Un temps outsider pour le titre, les Texans passent un cap et deviennent de vrais contenders, en tout cas selon les bookmakers.

On a passé le problème en long et en large. Que penser du futur backcourt Luka Doncic – Kyrie Irving, revenir sur les différentes réactions, un focus sur les protagonistes du transfert… Pendant ce temps-là ? Autre info puisque Shams Charania de The Athletic a annoncé que la cote des Mavericks pour le titre venaitt de baisser du côté des bookmakers.

Following the trade for eight-time NBA All-Star Kyrie Irving, the Dallas Mavericks have moved from +1900 to +1400 to win the NBA championship, per @FDSportsbook. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2023

En quoi cette info est importante ? C’est simple, la cote des Mavericks a baissé (de +1900 à +1400), et pour les bookmakers le backcourt Kai-Luka a donc de réelles chances de titre. Les bookmakers, qui font souvent parler d’eux chaque année en publiant leurs pronostics chaque début de saison, sont visiblement conquis par l’association des deux meneurs. Il est vrai qu’un trade de cette envergure fait bouger les stats et rebat les cartes, notamment dans les arrières salles des saloons texans, là où ca sent le cigare et les règlements de compte, ouais c’est comme ça qu’on imagine un bookmaker.

Les chiffres c’est bien, mais le terrain c’est mieux et si la connexion entre les deux All-Stars est alléchante sur le papier, il faut attendre de voir comment les Mavs joueront désormais, car seule la réalité du terrain parlera, merci Captain Obvious. Dallas s’est séparé de Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith, et si les Mavs ont remplacé le meneur poste pour poste par meilleur que lui, DFS a été clairement sacrifié et les Texans se sont séparés par la même occasion d’un de leurs cadres. Finney-Smith, joueur le plus polyvalent et meilleur défenseur de l’effectif, ne pourra pas apporter sa solidité derrière le nouveau duo, et on se demande aujourd’hui si défensivement les Mavericks seront assez bons pour survivre en Playoffs.

Luka Doncic demandait du soutien notamment sur les lignes arrières et il a été servi. Les Mavericks ont tout mis sur la table pour tenter d’aller chercher le titre et, désormais, Kyrie Irving devra être conquis par le projet s’il veut prolonger cet été. Dallas prend un énorme risque mais a régalé son franchise player, et si t’as cent balles à poser sur les Mavs… nous on te regarde et on en reparle en juin.

Source texte : The Athletic