La seizième semaine de TrashTalk Fantasy League s’est terminée de manière douloureuse avec de nombreuses bulles à cause de joueurs absents ce dimanche. La dure réalité du jeu s’est rappelé à certains qui n’ont pas hésité à proposer par mail des changements de règles plus ou moins loufoques, et certainement pas intéressés. malheureusement, la TTFL est impitoyable, et nous aussi.

Pour tout suivre sur la TTFL : go follow le TTFLab !

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Mais comment font ces gens pour faire 100 points de plus que moi sur une semaine ?

Le podium individuel

Quelle belle image que de voir les deux anciens coéquipiers aux Nets briller loin de Brooklyn !

Le podium par équipe

Deuxième semaine consécutive en tête du classement pour les Ducs. Au calme.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Luka Doncic- 83 points (2,6% des picks)

Mardi : Nikola Jokic – 66 points (25,9% des picks)

Mercredi : Damian Lillard – 70 points (1,6% des picks)

Jeudi : Giannis Antetokounmpo – 75 points (6,1% des picks)

Vendredi : Joel Embiid – 58 points (4,7% des picks)

Samedi : Shai Gilgeous-Alexander – 73 points (8,2% des picks)

Dimanche : Joel Embiid – 55 points (7,5% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Spencer Dinwiddie (3,7% des picks) : 5 points vs Pistons

Soyons honnêtes, on sait très bien que Dinwiddie n’est pas une valeur sûre en TTFL. Mais forcément, devant l’incertitude quant à la participation de Doncic, certains ont flairé le bon coup. Dommage, c’est finalement le caca que leur nez a senti, Luka jouant pour finir avec best pick pendant que son coéquipier chiait dans la colle.

DeMar DeRozan (8,8% des picks) : 18 points vs Clippers

Face aux Clippers, DeRozan n’a pas DeMaré son match comme il faut. Pouet pouet !

Donovan Mitchell (3,9% des picks) : 8 points vs Grizzlies

Faire un bon score TTFL ou s’embrouiller avec Dillon Brooks, le choix de Donovan Mitchell a été rapide. Et il ne va pas plaire à ceux qui ont misé sur lui.

Le dimanche soir avec clôture des decks à 19h

Entre ceux qui n’ont pas fait leur choix à temps et ceux qui ont pick un joueur qui n’a finalement pas joué, on avoisine les 30% de bulles ce dimanche soir. On n’a pas l’historique exact, mais on ne doit pas être bien loin d’un record.

# Les bons coups de la semaine passée

Dejounte Murray (2,8% des picks) : 68 points vs Blazers

Trae Young absent, c’est son compère du backcourt qui a assumé la grosse charge de scoring – avec impact immédiat sur la TTFL – pour tenter de venir à bout des Blazers. En vain.

Aaron Nesmith (1 pick) : 40 points vs Lakers

Oui, de temps en temps Aaron Nesmith sort un bon score en TTFL. Ce jeudi il s’agissait de son second supérieur ou égal à 40, son septième au-dessus de 30. Vous pouvez continuer à ne pas le prendre, il vaut mieux pour vous.

Anfernee Simons (0,3% pick) : 55 points vs Wizards

Depuis plusieurs semaines, c’était Damian Lillard qui enchainait les cartons, son traditionnel push avant le All-Star game. Simmons lui faisait de la figuration plus ou moins active, lui qui attire surtout du monde quand son franchise player est sur le carreau. Et bien cette fois il a brillé, malgré la présence de Dame.

Cam Thomas (0,4% pick) : 69 points vs Wizards

KD toujours blessé, Kyrie qui simule lui aussi l’injury au moment de forcer son trade, il fallait bien que quelqu’un assure le scoring chez les Nets. Cam Thomas l’a fait avec talent.

Trey Murphy III (<0,05% pick) : 52 points vs Kings

Pas de Zion, pas de Valanciunas, pas d’Ingram. Pas de problème pour les Pelicans qui ont pu compter sur un Trey Murphy III chaud bouillant.

# Les trophées de la semaine passée

Galilée : prendre Kyrie Irving face aux Celtics le premier février – 725 joueurs

Ce n’était pas le bon choix à faire sur cette rencontre que Jayson Tatum a une fois de plus éclaboussée de son talent. Quant à Kyrie, il a été le seul joueur des Nets à tirer son épingle du jeu, mais sa maladresse du parking (1/7) coule son score TTFL.

# Les trophées de la semaine à venir

Bogdanoff : prendre Marcus ou Markieff Morris lorsqu’ils s’affrontent le 6 février

Entre esprits supérieurs, on se comprend.

Kendall Jenner : prendre Devin Booker ou Ben Simmons lorsqu’ils s’affrontent le 7 février

Petit problème : l’un est blessé, l’autre pas très productif en TTFL

# Notre choix de la semaine

LeBron James vs Thunder : On ne sait pas pourquoi, mais on s’est dit que poser LeBron James mardi face au Thunder, alors que les Lakers jouent à domicile et qu’un certain Kareem Abdul-Jabbar devrait être en tribunes, est une idée pas déconnante. On rappelle juste pour ceux qui vivent dans une grotte qu’il faut 36 pions à LBJ pour dépasser KAJ…

Allez, on respire un bon coup, les bulles sont certainement remplies d’air et c’est bon pour vos poumons. Et puis il y a bientôt la pause All-Star pour vous laisser dormir tranquillement avant de reprendre le rythme de la TrashTalk Fantasy League.