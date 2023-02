Le saviez-vous, le nouveau meneur des Dallas Mavericks doit arriver aujourd’hui au Texas. Par la suite, Kyrie Irving rejoindra l’équipe qui est en road trip… à Los Angeles, comme quoi le calendrier fait parfois drôlement bien les choses.

Hier soir, la planète basket s’est retrouvée secouée, la faute à l’annonce du transfert qui envoie Kyrie Irving à Dallas. Ce dernier avait précédemment exprimé son souhait de se faire transférer de l’équipe, et avait même manqué le dernier match des Nets en attendant un potentiel trade. A l’annonce de l’échange, Uncle Drew s’est montré très excité à l’idée de jouer avec Doncic et les siens à Dallas, ce qui explique peut-être son décollage aussi rapide pour le Texas. Selon Adrian Wojnarowski, le nouveau meneur des Mavericks devrait rejoindre l’équipe dès aujourd’hui, avant de jouer son premier match dans deux jours face… aux Clippers, à Los Angeles.

Kyrie Irving is expected to arrive for a physical on Monday in Dallas and travel to make his Mavericks debut vs. the Los Angeles Clippers on Wednesday (10 PM ET, ESPN), source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2023