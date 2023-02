A la suite du transfert qui a notamment envoyé Kyrie Irving à Dallas, ce dernier à directement tenu à réagir. L’octuple All-Star se dit “extatique” et “impatient” à l’idée de jouer avec Luka Doncic… mais attention, ce n’est pas sans rappeler les nombreuses fois où ce dernier a montré de l’enthousiasme pour un projet avant de le fuir quelques temps plus tard. Ouais, comme ton ex.

L’annonce a sonné comme un véritable séisme sur la planète orange. Les Mavericks et les Nets se sont mis d’accord ce dimanche pour envoyer Kyrie Irving à Dallas en échange de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et plusieurs tours de draft. Pour Kyrie, c’est la fin du projet d’aller chercher le trophée Larry O’Brien en compagnie de Kevin Durant. Uncle Drew sera resté quatre ans à Brooklyn, mais n’aura jamais réussi à faire passer le cap des demi-finales de conférence à la franchise.

Depuis plusieurs jours, Kyrie Irving réclamait son transfert de Bedford-Stuyvesant. La nouvelle d’un accord trouvé entre les deux équipes à sûrement dû rassurer le meneur de jeu, qui n’a pas hésité à exprimer son ressenti. Auprès de Bleacher Report, et rapporté par l’insider Chris Haynes, Kyrie se dit “extatique” et “impatient” de jouer avec Luka Doncic.

Kyrie Irving is said to be “ecstatic” about the trade to Dallas Mavericks and “looking forward” to joining forces with Luka Dončić, a league source tells @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 5, 2023

Toutefois, attention à ne pas s’enflammer quant aux réactions à chaud d’Uncle Drew. Les fans des Celtics peuvent en témoigner, et se souviennent probablement de l’épisode ou Kyrie avait promis devant l’entièreté du TD Garden de resigner avec Boston avant de retourner sa veste quelques mois plus tard en signant pour… Brooklyn. Personne n’est à l’abri des choix osés de KAI, lui qui a déjà joué avec plusieurs talents générationnels et qui sait en tout cas ce que ça peut faire comme sensation de former ce genre de duo :

Kyrie Irving has now been on teams with LeBron James

Kevin Durant

James Harden

Jayson Tatum

Luka Doncic pic.twitter.com/rAk1HXj9oX — StatMuse (@statmuse) February 5, 2023

C’est maintenant aux Mavs de convaincre Kyrie Irving de resigner et ils devront le faire en quelques mois, puisque cet été le coquinou sera agent libre non restreint. Luka Doncic et son équipe doivent donc faire le nécessaire pour calmer son tempérament exubérant. A la clé de cette réussite ? Un meneur prodigieux, l’un des meilleurs de l’histoire, du genre de ceux qui peuvent envoyer Dallas dans une autre dimension.