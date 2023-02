Énorme séisme sur la planète NBA : Kyrie Irving est transféré à Dallas et rejoint donc Luka Doncic. Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et la blinde de picks de draft font le chemin inverse et rejoignent les Nets. Si Dinwiddie retrouve une équipe et une ville qu’il connaît très bien, Finney-Smith connaît le premier transfert de sa carrière. Focus sur la carrière d’un coéquipier ultime.

Si le lundi reste le meilleur jour de la semaine, ce dimanche nous aura aussi offert de belles émotions. Kyrie Irving est transféré à Dallas. Wow.

BREAKING: The Brooklyn Nets are trading Kyrie Irving to the Dallas Mavericks for Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, a first-round and multiple second-round picks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2023

Toute l’attention est donc ce soir rivée sur Uncle Drew et son futur duo avec Luka Doncic mais pensons aussi aux partants et aux “victimes” indirectes de ce transfert. Spencer Dinwiddie retourne au Barclays Center et retrouve la franchise qui l’a révélé, Dorian Finney-Smith lui, connaît donc le premier transfert de sa carrière et a finalement été sacrifié par sa franchise de toujours. À 29 ans, le forward arrivé dans la Grande Ligue par la petite porte en 2016 (non-drafté) s’est imposé comme un indispensable aux Mavericks depuis plusieurs années, titulaire indéboulonnable depuis quatre ans.

Prolongé cet été pour quatre ans et 55 millions de dollars, Finney-Smith a été la base du projet de jeu de Jason Kidd, notamment en défense. J-Kidd le sait, si les Mavs veulent passer un cap en Playoffs et se battre pour le titre, Dallas doit se retrousser les manches de l’autre côté du terrain et DFS montre l’exemple.

“Il peut défendre des postes 1 à 5, il a cette capacité à shooter de loin. Et puis il y a cette entente avec Luka sur le terrain.” – Jason Kidd

Soldat défensif par excellence, joueur 3&D très solide, Dorian Finney-Smith tourne cette saison à 9,1 points, 4,7 rebonds et 1 passe par matchs, à 41% au tir dont 35% du parking. DFS incarnait surtout l’ADN Maverick et avait un impact au sein du vestiaire. Il aura tout vécu à Dallas : la fin de l’ère Dirk Nowitzki, l’arrivée et l’émergence de Luka Doncic et le retour en Playoffs. Avec notamment des pointes à 28 et 24 points lors de la dernière postseason, DFS avait permis aux Mavs de se qualifier aux dépend des Suns et du Jazz en l’absence du Slovène.

Finney-Smith était apprécié de tout son vestiaire et était même officiellement le coéquipier préféré de Luka Doncic. Le Slovène avait notamment offert une paire de chaussures exclusives à son petit intérieur en décembre dernier, preuve de la reconnaissance mais surtout de l’importance qu’il avait dans son groupe.

Un temps placé comme un intransférable mais avec les conséquences du début de saison moyen des Texans et l’impatience exprimée de Luka Doncic, les dirigeants de Dallas ont dû se faire une raison, car Dorian Finney-Smith devait être transféré.

On se place de part et d’autres du couloir, une ligne à gauche et une à droite, et on fait péter la haie d’honneur au soldat Dorian. Et nul doute que lors de la prochaine venue des Nets à Dallas, le public texan saura être reconnaissant.

