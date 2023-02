Dans le cadre du trade qui envoie Kyrie Irving aux Mavericks, Spencer Dinwiddie fait donc ses valises après deux saisons seulement à Dallas. L’occasion pour lui de retrouver l’équipe qui l’a connu à son prime, tout du moins à l’époque où il a explosé.

Coup de tonnerre en NBA ! Les Nets et les Mavericks ont profité d’un dimanche soir beaucoup trop calme pour parler affaires et secouer la planète orange. Après quatre saisons à Brooklyn Kyrie Irving fait ses valises et s’envole pour le Texas, à Dallas, dans un échange qui inclut plusieurs tours de drafts, Dorian Finney-Smith et Spencer Dinwiddie.

Pour ce dernier, il s’agit d’un retour aux sources : par le passé, Dinwiddie a joué cinq saisons pour Brooklyn, et on se souvient notamment de sa saison 2019-2020, durant laquelle le meneur alignait des statistiques dignes d’un All-Star, avec plus de 20 points de moyenne, accompagnés de près de 7 passes décisives. Une année impressionnante qu’il n’arrivera néanmoins jamais à renouveler. La saison suivante, Dinwiddie se rompt le ligament croisé et manque l’entièreté de l’exercice 2021. Il profite de l’off season pour rejoindre les Wizards, mais ne fera que six mois avant de se faire transférer à Dallas. Son rôle sera moindre aux côtés du prodige qu’est Luka Doncic et il n’aura finalement jamais pu autant exprimer son jeu comme il pouvait le faire lorsqu’il évoluait sous les ordres de Kenny Atkinson, même si ses 17,7 pions de moyenne cette saison ne tombaient pas non plus du ciel.



Spencer Dinwiddie aura passé deux ans chez les Mavs, sans jamais permettre à Doncic et les siens de passer le niveau supérieur. Le retour à Brooklyn permettra-t’il au meneur de revenir au sommet de sa forme ? En tout cas on lui souhaite, c’est pas nous qu’on l’dit c’est Paga.

