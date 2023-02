Boum ! Le feuilleton Kyrie Irving n’aura pas duré bien longtemps ! Deux jours à peine après sa demande de trade, Uncle Drew fait ses valises pour Dallas et les Mavs. Et si elle était là, la star que Luka Doncic attendait pour aller gagner un titre ?

Depuis que Luka Doncic a débarqué dans la Ligue, c’est le même topo chaque saison à Dallas. Oh ce prodige est incroyable, mais c’est quand même dommage qu’il y ait pas le matos autour pour lui filer un coup de main en Playoffs. Trop blessé, trop irrégulier, Kristaps Porzingis n’a pas fait long feu au Texas. L’été dernier, Jalen Brunson avait lui décidé de rentrer à la maison à New York, laissant Luka plus seul que jamais. Compliqué dans ces conditions d’espérer faire aussi bien que la saison passée, conclue par une Finale de Conférence. Compliqué sans aide oui, mais la co-star espérée depuis si longtemps, n’est-elle pas arrivée ce soir ?

C’est officiel : Kyrie Irving est un Mavs ! On ne sait pas s’il a pris un appart à Dallas pour 3 mois, un an, deux ans ou cinq mais sur cette fin de saison il défendra les couleurs locales. Ce qui est sûr, c’est que Luka n’a jamais eu un allié si fort pour aller jouer le titre. All-Star en puissance (et même starter), dans son prime, qui nous fait une grosse saison en prime. Dallas avait besoin d’un autre ball handler et un leader supplémentaire capable de porter l’équipe, Uncle Drew coche les deux cases. Il y a une fenêtre de tir qui s’ouvre pour aller chercher un titre mais la situation contractuelle de Irving (libre cet été) fait que cette fin de saison est encore plus importante. On part sur un all-in à Dallas.

Maintenant est-ce que le fit va prendre ? Offensivement, on est sur quelque chose de sacrément épicé pour toutes les défenses de la Ligue. Plutôt peste ou choléra, vous connaissez le dicton. De l’autre côté du terrain c’est par contre pas ouf et Jason Kidd devra trouver le moyen de fermer les portes derrière deux joueurs pas connus pour leur apport défensif.

Évidemment, il y a la partie “humaine” à gérer dans le dossier Irving mais les Mavs ont quand même des atouts dans leur manche. Nico Harrison, le General Manager et ancien de Nike, entretient d’excellents rapports avec le meneur. Jason Kidd également si on en croit les insiders. Et Luka dans tout ça ? Selon Marc Stein, Luka Doncic a été consulté avant de faire le trade, ce qui est une excellente chose.

The Mavericks consulted face of the franchise Luka Dončić before agreeing to trade for Kyrie Irving, league sources tell @TheSteinLine. More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP — Marc Stein (@TheSteinLine) February 5, 2023

Dans l’état, est-ce que Dallas joue le titre avec ce duo pour porter le projet ? Peut-être pas en tant que big favori mais les Mavs ont désormais une bonne tête d’épouvantail à l’Ouest pour concurrencer Nuggets, Grizzles etc… Les prochaines semaines permettront de voir si cette équipe peut être la darling de cette fin de saison. En tout cas, on se donne le droit de rêver en grand à Dallas.

Kyrie Irving à Dallas, c’est la réponse de Nico Harrison à l’aide tant attendue par Luka Doncic. Ce duo va-t-il porter les Mavs vers les sommets désormais ?

