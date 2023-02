Les Los Angeles Lakers étaient positionnés pour récupérer le meneur de Brooklyn avant la deadline, et avaient même fait une offre. Le refus de cette dernière serait venu d’en haut, le propriétaire des Nets refusant que Kyrie Irving parte en Californie.

Impossible d’avoir loupé la news. Hier soir, les Nets ont tiré le rideau sur leur aventure avec Kyrie Irving en l’envoyant à Dallas dans un trade qui inclut en retour Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith. Pourtant, avant l’arrivée des Mavericks dans la discussion, les Lakers étaient les favoris pour récupérer le meneur avant la trade deadline.

Plusieurs rumeurs parlaient en effet d’un échange centré autour de Russell Westbrook et de plusieurs tours de Draft pour récupérer l’acolyte de LeBron aux Cavs. Kyrie lui-même avait plébiscité pour un transfert en direction de la franchise de La La Land. Une des raisons qui expliquerait le blocage de l’accord pourrait bien être le propriétaire des Nets lui-même. D’après le correspondant américain Marc Stein, Joe Tsai aurait fait le nécessaire pour ne pas envoyer Kyrie aux Lakers.

Nets owner Joe Tsai's objective was to not send Kyrie to the Lakers, per @TheSteinLine pic.twitter.com/VXjbaAcjuZ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 6, 2023

On pourrait penser que la décision de Joe Tsai se base sur la compétitivité qu’apporterait Kyrie à une équipe. Chez les Lakers, la triplette LeBron James, Anthony Davis et Kyrie Irving aurait effrayé plus d’une franchise. Mais à ce moment, comment expliquer le transfert à Dallas qui, associé à un prodige du basket comme Luka Doncic, fait des Mavs un des meilleurs backcourt de la ligue ? Et bien car les Nets récupèrent avec ce transfert des joueurs capables d’apporter directement.

La raison peut également se cacher derrière la volonté de ne pas répondre aux caprices de sa star, lui qui a mis les Nets plus d’une fois dans l’embarras, comme avec l’épisode du vaccin ou encore celui des propos antisémites. En tout cas, Kyrie Irving s’envolera pour Los Angeles ce mardi, mais pas pour rejoindre tonton Bronbron.

Source : Marc Stein via Bleacher Report