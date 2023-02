C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Larry Bird !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

On continue notre tournée des légendes de la NBA en faisant une petite halte du côté de Boston. Grand blond, un shoot de barge, pas la langue dans sa poche, un des meilleurs joueurs de l’histoire. Pas la peine de vous faire un dessin, tout le monde aura reconnu Larry Bird dit Larry Legend. Triple-MVP et également trois fois champion NBA, l’ailier a réalisé une carrière tout simplement monstrueuse, durant laquelle il aura fait équipe avec quelques garçons pas trop mauvais au panier ballon non plus. On s’interroge donc aujourd’hui sur l’identité de celui qui fut son meilleur allié sur les parquets. Le regretté Reggie Lewis, le vieillissant Tiny Nate Archibald, le meneur-rempart Dennis Johnson, les incontournables Robert Parrish et Kevin McHale ou encore Danny Ainge. Qui mettre en avant aux côtés de Larry Bird ? Qui est son meilleur coéquipier all-time ? Faut qu’on en parle.

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.