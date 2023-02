Absent lors de la victoire cette nuit des Cavaliers face aux Pacers, Kevin Love n’était pourtant pas blessé. Le vétéran a simplement été sorti de la rotation, sur décision commune entre lui et le staff. Une grosse décision pour Cleveland, qui décide désormais de faire sans son intérieur.

Kevin Love, qui n’a pas joué depuis le 24 janvier, ne rejouera pas pour un certain temps. Le vétéran a enchaîné un nouveau DNP (Do Not Play) cette nuit et a officiellement été écarté de la rotation des Cavs, comme l’indique Chris Fedor. L’insider précise que cette décision a été prise d’un commun accord entre le joueur et son coach, et permet de faire de la place à Dean Wade, qui revient de blessure.

He is out of the rotation to make room for Dean Wade. There was a conversation between J.B. and Kevin about that recently. Even though it was difficult, it’s what was best. https://t.co/BXVqqtItnl — Chris Fedor (@ChrisFedor) February 6, 2023

“Il est ‘out’ pour faire de la place à Dean Wade. Il y a eu une conversation entre J.B. Bickerstaff et Kevin à propos de ça récemment. Même si c’est difficile, c’était ce qu’il y avait de mieux à faire.” – Chris Fedor

C’est tout à son honneur : K-Love est conscient de sa situation et ne veut que le bien de sa franchise, quitte à se mettre à l’écart. Kevin Love a enchaîné pas mal de galères depuis le départ de LeBron James en 2019. (Il était était atteint de problèmes psychologiques et faisait face à une dépression). Revenu sur le devant de la scène, il a effectué une saison 2021-22 très solide, puisqu’il était même candidat au titre de Meilleur Sixième homme. Mais cette saison, c’est plus compliqué. Kevin Amour propose 8,5 points à 39% au tir, la plus basse moyenne de toute sa carrière, et est en grande difficulté depuis le début d’année 2023.

Si les Cavaliers ont montré une irrégularité frustrante, ça va un peu mieux depuis deux matchs. 5èmes de la Conférence Est (33 victoires-22 défaites), la franchise de l’Ohio cherche des trades d’ici jeudi et notamment une upgrade sur ses ailes et sur son banc : Josh Hart, Cam Reddish ou Tim Hardaway Jr. sont notamment visés. Kevin Love va-t-il quitter l’Ohio ? Cela paraît compromis, au niveau contractuel surtout. Le joueur de 34 ans est dans la dernière d’un contrat à… 28,9 millions de dollars, il paraît très compliqué de voir une franchise s’aligner sur une telle somme à ce moment-là.

En tout cas, C-Town et Kevin Love devraient mettre fin à leur aventure commune à la fin de cette saison. Champion NBA en 2016, l’intérieur est un des hommes forts de la dernière décennie dans l’Ohio. Une belle page d’histoire devrait rapidement se fermer à Cleveland.

