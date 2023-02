Kyrie Irving et les Nets, c’est désormais terminé ! Le projet énorme qui liait Uncle Drew et la franchise de Brooklyn n’aura pas résisté au bazar presque perpétuel de la dernière saison et du début de celle en cours. Au final ? Un bilan très terne, avec une opportunité franche de titre mais rien de très reluisant ensuite. On fait le point.

Bon, par où commencer. Peut-être par le début. Quand Kevin Durant et Kyrie Irving ont signé chez les Nets – accompagnés de DeAndre Jordan, mais ça on va dire qu’on s’en tape le coquillard – l’espoir était grand, très grand de l’autre côté de l’Hudson River. Deux joueurs All-Star, déjà titrés, qui veulent écrire leur histoire dans l’un des plus gros marchés de NBA, encore à la recherche de son premier trophée.

Un scénario en or sur le papier, qui n’aura malheureusement pas été jusqu’au bout du script. Du point de vue “Irvingesque” du récit, le bilan de trois années et demi de basket dans l’état de New-York n’est pas franchement celui qu’il attendait et que nous attendions non plus.

The Brooklyn Nets are trading Kyrie Irving to the Dallas Mavericks, per @wojespn pic.twitter.com/6rM7TlrQ5O — Sports Illustrated (@SInow) February 5, 2023

Les apports statistiques ? Ils révèlent peu, car ils restent extrêmement bons. 27,1 points, 5,8 passes et 4,8 rebonds de moyenne en 143 matchs. Rien qui ne vous choque ? Ouais, 143 matchs en trois saison et demi, ça reste léger. Trop peu d’assiduité pour espérer créer quelque chose de costaud dans le temps. On pourrait d’ailleurs extrapoler cette phrase à l’ensemble des joueurs majeurs de cette franchise. Les blessures, les histoires à côté du basket ont rongé le passage de Kai à Brooklyn.

Pour commencer ? Cette fameuse affaire du vaccin qui a posé les préludes du départ de James Harden l’hiver dernier. Deux mois loin des terrains, à ne pas pouvoir aider les copains qui se retrouveront également privés de Kevin Durant un peu plus tard. Trop pour The Beard, qui préfère se faire la malle chez les Sixers. La fin de saison ne sera qu’un chemin de croix avant de se faire défoncer par les Celtics – son ancienne équipe – au premier tour des Playoffs. Et la sensation d’un “abandon” du reste de l’équipe par le meneur qui reste en travers pour beaucoup de fans.

L’affaire des propos antisémites de ce début de saison ont également été un passage compliqué pour la franchise. Des mots injustifiables, qui ont foutu le bazar dans l’entame de régulière des Nets. N’en reste pas moins un bon gros mois de décembre marqué par un fabuleux basket, avant que Kevin Durant n’aille de nouveau consulter l’infirmière Joëlle.

Ce qui aurait pu déclencher la volonté de partir chez Kyrie Irving ? Peut-être la turbo gifle infligée par Boston en milieu de semaine dernière. Des Nets amorphes, incapables de quoi que ce soit lorsqu’on cause de basket. L’odeur d’une fin de saison encore ratée, alors que pour le meneur de 30 ans, trois saisons et demi passées à patiner semblent être désormais trop.

L’année 2020-21 aurait pu être la bonne, à une pointure près. Tout le monde en forme, un coup du sort malencontreux… mais c’est aussi ça, la NBA. Cette défaite sur laquelle le groupe aurait du construire s’est transformée en mauvais souvenir d’une opportunité qui ne se représentera sans doute plus. Trop électron libre, Kyrie n’aura pas répondu aux attentes.

Pas de titre, un passage dont on se souviendra plus pour les déboires extra-basket que pour les grosses soirées de balle orange. Un échec à beaucoup d’égards, que ce soit pour les Nets qui ont sacrifié une équipe au coeur fantastique pour le faire venir, comme pour lui individuellement qui n’aura pas marqué les esprits en trois ans et demi.

