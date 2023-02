Si aujourd’hui Colin Kaepernick représente le modèle sportif de l’opposition face aux brutalités policières aux Etats-Unis, 20 ans auparavant un autre athlète se tenait droit pour défendre les siens. Voici l’histoire de Mahmoud Abdul-Rauf, mis au ban par la NBA pour ses prises de positions.

On en a pris l’habitude, car aucun match ne démarre sans que cela ait lieu.

L’hymne national américain avant la présentation des joueurs, c’est un peu comme une entrée avant un plat.

Et aux Etats-Unis, on ne déconne pas avec ces choses-là.

En 1996, Mahmoud Abdul-Rauf est en NBA et évolue chez les Denver Nuggets au poste d’arrière.

Un mec ultra-talentueux, petit scoreur sous forme de gâchette, qui ferait des ravages dans la Ligue actuelle. Seulement, pour Chris Jackson (devenu Mahmoud Abdul-Rauf après sa conversion à l’Islam), il est difficile d’exprimer son talent dans un cadre en inadéquation avec ses convictions. Lesquelles ? Celles contre l’oppression et la violence, celles du partage et de l’amour entre les peuples. Et hélas, en 1996, il est difficile pour Mahmoud de joue la carte de l’ironie pendant l’hymne national.

Auprès d’un journaliste local, Abdul-Rauf tient alors les propos suivants :

“Le drapeau américain représente la tyrannie et l’oppression.”

Coup de froid dans le Colorado, et autant vous dire qu’à l’époque il n’y avait pas Twitter pour apporter différents éléments à la conversation.

Le postulat est simple : pour Mahmoud, les principes de sa nouvelle religion ne sont pas alignés avec ceux de la NBA, qui impose aux joueurs de se tenir droit pendant l’hymne.

Le 12 mars 1996, Abdul-Rauf s’assoit et refuse tout simplement d’écouter l’hymne, ce qui va lui coûter une suspension d’un match, plus de 30 000 dollars d’amende et une cible sur le dos.

Car ce que fait Mahmoud ce jour-là, c’est aussi de créer un débat public dont la NBA se passerait bien dans son glorieux quotidien sportif.

Seulement, 20 ans avant Kaepernick et d’autres athlètes qui vont prendre position, MAR tape du poing sur la table.

Pourquoi devrait-on juste dribbler et se taire ?

Soutenu par l’association des joueurs, l’arrière scoreur contacte la Ligue et leur demande justement si un terrain d’entente ne peut pas être trouvé. Peut-être pourra-t-il rester présent pendant l’hymne, mais tout en gardant les yeux fermés et les deux paumes dressées vers son visage pour faire sa prière ?

La NBA fait la moue mais accepte la demande, la scène devient alors captivante.

Mahmoud Abdul-Rauf, en 1996, faisant sa prière d’avant-match avec un drapeau américain dans le fond.

The NBA is not sinless. The original Kaep, Mahmoud Abdul-Rauf, was blackballed from the NBA in the prime of his career for protesting the tyranny of the US by not standing during the national anthem. Went from dropping 50 on the Jazz to not even in the league.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/o8zVQiTK8D

— Naans (@LilNaanX) June 7, 2020