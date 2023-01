À la recherche d’un ailier shooteur, les Cavaliers auraient – d’après les infos de Marc Stein – jeté leur dévolu sur Tim Hardaway Jr. Mais flûte de zut, le contrat de l’ancien joueur des Knicks pose problème et met Cleveland dans l’embarras. On regarde tout ça ensemble.

Bien placés dans le top 4 de la Conférence Est aux côtés des autres mastodontes, les Cavaliers font une saison (très) sérieuse. Mais désireux de passer un cap et d’entourer Spida, Darius et compagnie, Koby Altman, le GM, est à la recherche d’un ailier capable d’apporter du spacing supplémentaire. Il vient d’ailleurs d’envoyer un fax à toute la ligue « Annonce : franchise NBA cherche désespérément ailier shooteur ». S’il y a bien un poste chez les Cavs qui manque de présence, c’est à l’aile.

Tim Hardaway Jr. steals and slams! Mavericks up big late in the first half! pic.twitter.com/I2AcqvHBgo — TSN (@TSN_Sports) January 8, 2023

Ainsi, Marc Stein rapporte que les Cavaliers auraient un intérêt pour Tim Hardaway Jr. Le joueur des Mavericks vit une saison contrastée dans le Texas mais garde une valeur élevée sur le marché. THJ tourne à 13,9 points et 36,9% du parking cette saison. Ça va mieux cependant depuis deux mois pour le guard qui est à près de 41% de réussite derrière l’arc. Alors, les stats, les pourcentages, c’est bien, mais une autre donnée entre en compte : le salaire. L’ami Tim touche actuellement 19,6 millions de dollars, est sous contrat encore deux ans et gagnera 34,1 millions jusqu’en 2025. Une somme pour Cleveland qui ne peut pas péter tout son cap space. Voilà qui complique l’équation.

Il est vrai que les Cavs ont un vrai problème au poste 3 et que le coaching staff ne trouve pas la solution. Isaac Okoro pas assez impactant, n’a pas assez progressé au shoot. Caris LeVert est un poil irrégulier, et Dean Wade – trop souvent blessé – n’a pas l’apport escompté. Seuls Donovan Mitchell et Darius Garland sont constants et adroits à longue distance (40,5% pour D-Mitch, 39,3% pour DG). Pour une équipe qui veut viser loin, d’autres snipers doivent rejoindre le navire.

Alors, comment le coéquipier de Luka Doncic pourrait-il rejoindre The Land ? Les Cavs n’ont pas 8000 options et pour “matcher” le salaire de THJ, la franchise de l’Ohio serait obligée d’envoyer Caris LeVert à Dallas. Là encore, Cleveland hésite : qui serait vraiment gagnant du trade ? Tim Hardaway Jr. est-il meilleur attaquant que Caris LeVert ? Les têtes chauffent. Vous avez 4h.

Véritable piste ou seulement intérêt de surface, rien n’est sûr et personne ne peut assurer que THJ sera un joueur des Cleveland Cavaliers le 10 février. Dallas a toutes les cartes en main et les Cavs eux, restent à l’affût.

Source texte : Spotrac.com / Hoopshype / Basketball Reference