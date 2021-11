Les notes de Clippers – Mavericks : Paul George montre la voie, Reggie Jackson l’emprunte

Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ? Un bon match défensif, avec tout de même quelques highlights bien spectaculaires : du poster de Paul George au contre de Frank Ntilikina, on s’est régalé. Quand les ricains jouent à l’heure du goûter, la crainte est toujours de savoir s’ils auront mal au bide à cause des pains au lait. Il n’en fut rien.

# DALLAS MAVERICKS

Dwight Powell (5,5) : 9 points, 5 rebonds et une défaite, Dwight Powell est le gars le moins utile de cette Ligue. Ses mômes ne demandent même plus comment s’est passé son match quand il rentre à la maison, eux mêmes s’en foutent.

Maxi Kleber (4) : Un vieux 1/5 de loin et l’une des raisons pour lesquelles Dallas est reparti bredouille. Maxi Clébard.

Kristaps Porzingis (8) : il revient bien après que tout le monde se soit moqué de lui, Kristaps Porzingis est un roux qui a viré au châtain.

Boban Marjanovic (10) : 6 points et 1 rebond en 3 minutes, donc logiquement 60 points et 10 rebonds en 30 minutes. Mais ça, Jason Kidd ne veut pas l’admettre.

Dorian Finney-Smith (5) : gros défenseur mais petit attaquant, Dorian Finney-Smith est en couple depuis 4 ans. Quand ses potes lui demandent si une gonz’ lui plaît, il répond « je sais pas c’est ma copine la plus belle ».

Tim Hardaway Jr. (4) : si ses tickets-shoots se transformaient en tickets vendus, Keen’V n’aurait probablement pas annulé sa tournée.

Trey Burke (3,5) : quand il ne score pas, c’est compliqué d’en tirer du positif. Très Beurk.

Jalen Brunson (6,5) : Jalen Brunson cette saison, « c’est fin, c’est très fin, ça se mange sans faim ».

Reggie Bullock (4,5) : 31 minutes de jeu dédiées à la sueur et aux coups de vice. Même s’il n’a pas scoré, Reggie Bullock aurait enflammé le Garden.

Willie Cauley-Stein (4) : contrairement à tout le monde en ce moment, lui n’a pas intérêt à tailler la Chine.

Frank Ntilikina (5) : un gros scotch de dix ans d’âge sur Luke Kennard, qui ne fait cependant pas oublier une adresse toujours couci-couça (1/6 au tir).

Sterling Brown (non-noté) : sommes partis checker les incidents de OL – OM quand il est rentré.

Luka Doncic (DNP) : touché à la cheville, il espère jouer le match retour mardi.

# LOS ANGELES CLIPPERS

Paul George (8,5) : il a foutu du plomb dans l’aile d’un concurrent direct, Paul George est capable de parler à une gonz’ des « hémorroïdes du gars qui t’as payé un verre tout à l’heure ».

Amir Coffey (6) : meilleur plus-minus du match avec +21, Amir est discret mais essentiel. Le Coffey du matin.

Ivica Zubac (6,5) : 16 points et 10 rebonds, il n’est pas un intérieur de Zubac à sable. Le soleil californien, on dirait qu’Ivica très bien.

Eric Bledsoe (4,5) : plus proche du bodybuilder que du basketteur, son corps plein de veines ressemble à une cartographie des fleuves du Benelux.

Reggie Jackson (8) : il est très fort, fait des lay-up inversés et ressemble à Bobby Shmurda. C’est donc Bobby Shmurda en très fort qui fait des lay-up inversés.

Luke Kennard (5) : prestation mi-figue mi-raisin, il n’a pas eu son impact habituel de « gendre idéal ».

Serge Ibaka (4,5) : le seul Serge du monde qui est bon au basket-ball. Les autres sont pompiers, brocanteurs et ardoisiers.

Terance Mann (5) : match discret pour l’éternel fossoyeur du Jazz. Il a heureusement obtenu Justise sur une faute offensive de Jalen Brunson, sinon c’était la sale soirée.

Justise Winslow (4) : 10 minutes qui n’ont pas plaidé pour sa cause, et qui se transformeront sûrement en 8 au prochain match.

Isaiah Hartenstein (non-noté) : voilà.

Nicolas Batum (DNP) : out pour a minima 10 jours à cause du protocole sanitaire.

C’est ainsi que s’achève cette fournée de notes, on espère que vous avez bien ri, parce que nous, on s’est régalé devant ce match. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle édition, avec cette fois un petit Clippers… Warriors !