Free agent, Kyrie Irving est LA priorité des Dallas Mavericks en vue de la saison prochaine. Le joueur veut un contrat max tandis que la franchise souhaiterait négocier et assurer ses arrières. À Dallas, la confiance règne encore dans le dossier Kyrie. “Confiance” et “Kyrie” dans la même phrase, Brooklyn rigole.

Une fin de saison si cata que Dallas en a été réduit à tanker, ce n’est sûrement pas pour ça que Mark Cuban a récupéré Kyrie Irving en février. Les résultas ont été ce qu’ils ont été, médiocres… Mais maintenant que Kai a fait partie du projet, autant aller au bout de ses idées. Alors, les Mavs souhaitent prolonger l’Australo-américain et seraient assez sereins quant à leurs capacités à finaliser le deal.

🚨 Kyrie Irving, prolongé pour 200 millions sur 4 ans à Dallas ?

Actuellement, les Mavs sont confiants dans leur capacité à garder Kyrie. Toute la question est sur la durée du contrat : 3 ou 4 ans ? Options ou pas ?

Kyrie voudrait le max sur le long terme, Dallas veut négocier. pic.twitter.com/Zqx9aIYLWQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2023

Il y a malgré tout une inconnue majeure dans ces négociations. Ça commence par “Ir” et ça finit par “ving”. Oui bien vu, on parle de Kyrie lui-même. Le meneur est aussi indéchiffrable qu’à l’aise balle en main et espèrerait récupérer un contrat max cet été. Ce fameux contrat pourrait s’élever jusqu’à 273 millions de dollars sur cinq ans s’il venait du front office des Mavs. Attention, scoop. Au vu des antécédents du bonhomme, Nico Harrison (le GM) et toute la clique seraient moyen chauds d’offrir ce type de contrat à Uncle Drew. Dans cette optique, une multitude d’alinéas sont envisageables afin de protéger les intérêts de la franchise.

Nombre de matchs joués, conduite sur comme en dehors du terrain, et bien d’autres encore, sont des clauses pouvant être intégrées à un contrat lors de la signature. Un moyen de limiter les risques pour la franchise et de donner une belle carotte au joueur en échange d’un investissement à toute épreuve. On comprend bien que Mark Cuban soit réticent à payer plus de 50 millions par saison à un joueur pouvant s’éclipser au moindre mécontentement, et partager des takes discutables sur les réseaux. Un discours platiste c’est chelou, mais bon… Partager un film à caractère discriminant, c’est tout de suite bien plus grave.

Alors comme d’hab’, les négos avec mister Kyrie Irving s’annoncent mouvementées. Le K a semblé apprécier Dallas depuis son arrivée, il a carrément tenter de chauffer le poto LeBron, et s’assiéra à la table pour discuter de la suite. 3 ou 4 saisons sur le bail, c’est ce vers quoi semble se diriger le contrat, en tout cas du point de vue de la franchise. Un moyen d’offrir une belle fenêtre de tir à Luka Doncic, sans pour autant s’enfermer dans un engagement trop long avec un joueur qui pourrait très bien arrêter le basket d’ici six mois.

Le caractère imprévisible de leur numéro 2 n’est pas la seule inquiétude de Dallas quant à lui faire signer un contrat max. En effet, avec le salaire de Luka Magic déjà à engloutir, la flexibilité pour construire l’effectif s’amenuiserait encore après une telle signature. Un casse-tête quand on a vu les nombreux manques de ce roster sur la fin de la saison régulière.