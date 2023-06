Avant la Draft 2023, on entendait plus le nom de Jonathan Kuminga que celui du potentiel pick des Warriors. Normal, l’heure était aux transferts du côté de San Francisco. Mais pour le moment, le dossier Kuminga n’est plus au centre de la table, en tout cas en attendant l’évolution de celui de Draymond Green.

À San Francisco fin juin, la météo est cool mais l’ambiance n’est pas au beau fixe. Normal, avant cette Draft, Jonathan Kuminga était dans la bouche de tous les GM ayant un pick plus haut que les Warriors. Un échange entre les deux pouvait arriver à n’importe quel moment avant le 22 juin dernier, de quoi inquiéter le jeune joueur des Warriors. Sa place est sur la sellette, et Golden State a déjà d’autres priorités pour cette fenêtre estivale de transferts. Pour autant, en l’absence des cadres, la Kumingance a sorti de belles perfs : de quoi attiser les envies des franchises intéressées, mais également de garder espoir en lui et son développement. Le garçon est bon. En l’attente d’avancées lors de la Free Agency sur son poste de jeu, Jonathan est jaune, attend sagement, mais est encore à San Francisco.

🚨 Les Warriors ont calmé les rumeurs autour de Jonathan Kuminga.

Il n’est plus disponible… jusqu’à ce que la situation devienne claire autour de Draymond Green. Priorité.

En cas de prolongation de Draymond, et en fonction du montant, le dossier Kuminga sera réouvert… ou pas. pic.twitter.com/nWrEwbF365

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2023

La seule nuisance à garder Jonathan Kuminga pour le moment est causée par le dossier Draymond Green. Il y a une semaine, DG déclinait sa player option, faisant de lui un agent libre non-restreint. Les Warriors ont donc moins de levier sur le fait de garder et prolonger leur lieutenant. Et en plus, le transfert de Chris Paul à San Francisco a bousculé le salary cap : on sent d’ici que le comptable se tire des cheveux. La priorité est donc mise sur Green et sa prolongation, au meilleur prix possible pour garder des backups de qualité à son poste. L’équation est simple pour Kuminga : si Dray se barre ou reste pour peu cher, il peut rester aussi. On espère donc que les Warriors trouveront les bons arguments pour s’arranger avec Draymond Green et ainsi garder l’une de leurs pépites censées prendre la relève.