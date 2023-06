Alors que la Draft NBA est dans à peine trois jours, ça s’active en coulisses au sein des différents recoins de la Grande Ligue. Dernière nouvelle en date ? Draymond Green, l’un des piliers de la dynastie Warriors, est sur le point de devenir agent libre.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic ce lundi : Draymond Green a décidé de décliner sa player option de 27,5 millions de dollars sur la saison prochaine, ce qui lui permet d’entrer sur le marché de la Free Agency cet été.

Golden State Warriors four-time NBA champion Draymond Green is declining his $27.5 million player option for 2023-24 season and will enter unrestricted free agency, Klutch Sports CEO Rich Paul told @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 19, 2023

C’était plus ou moins attendu, Draymond cherchant à sécuriser un joli contrat de plusieurs années. La vraie question, c’est de savoir s’il testera véritablement le marché pour l’obtenir ou si c’est pour mieux prolonger aux Warriors.

Dans son rôle, l’agent Rich Paul a déclaré que son client “explorera toutes ses options” : une prolongation avec Golden State, les offres sur le marché (notamment des Lakers de LeBron James, également représenté par Paul et très pote avec Green) et les potentiels sign-and-trades. Il est important de rappeler que Draymond a souligné à plusieurs reprises sa volonté de faire toute sa carrière aux Warriors, avec qui il a remporté quatre titres NBA aux côtés de Stephen Curry et Klay Thompson.

C’était attendu, que Draymond Green décline sa player option.

C’était moins attendu, qu’il doive négocier son nouveau deal avec Mike Dunleavy Jr.

On va voir comment vont gérer les Warriors, moment crucial dans l’histoire de leur franchise.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2023

Aspect important à garder en tête dans ce dossier : ce n’est plus Bob Myers, architecte de la dynastie Warriors, qui gère les affaires à Golden State mais Mike Dunleavy Jr., son successeur. Est-ce que ça peut jouer dans les négociations pour une prolongation de contrat ? Peut-être. Néanmoins, on voit mal Dunleavy Jr. être celui qui provoque le départ du leader émotionnel de l’équipe juste après avoir remplacé Myers.

De plus, on sait que le visage de la franchise Stephen Curry pousse pour que le noyau dur de la dynastie reste ensemble au moins encore un an. Un signe supplémentaire qui pointe vers une prolongation de Draymond à Golden State, quitte à devoir faire des ajustements ailleurs dans l’effectif pour éviter que la banque de San Francisco n’explose complètement (surtout avec le prochain CBA). Pour rappel, le nouveau contrat de Jordan Poole va entrer dans la masse salariale des Warriors la saison prochaine, ce qui signifie que Golden State payera le quatuor Curry – Poole – Klay Thompson – Andrew Wiggins 150 millions de dollars en 2023-24, tout ça même avant de négocier avec Draymond…

Draymond a dit en avril qu’il souhaitait réaliser une carrière de 15 ans en NBA, à Golden State. Que si ça dépendait que de lui il resterait aux Warriors.

Je pense qu’il va négocier méchamment et Poole – Kuminga vont faire partie des têtes à trader pour qu’il reste… à son prix. https://t.co/Dhg4tRjYHL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2023

Au final, les Warriors sont probablement favoris pour conserver Draymond Green, le coach Steve Kerr déclarant encore il y a quelque temps que Golden State ne pouvait pas jouer le titre sans lui. Mais c’est un dossier qui sera intéressant à surveiller sur bien des aspects.

Stay tuned.

__________

Source texte : The Athletic, ESPN

Joli timing la décision de Draymond Green de pas prendre sa player option 💀 pic.twitter.com/5VV2usQJrp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2023