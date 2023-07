Draymond Green et les jeunes Warriors, c’est décidément toute une histoire.. Comme avec Jordan Poole l’an passé, le vétéran de Golden State aurait une relation compliquée avec Jonathan Kuminga.

Encore des problèmes de vestiaire aux Warriors ? On pensait pourtant que le transfert de Jordan Poole à Washington allait pouvoir améliorer un peu l’ambiance chez les Dubs. Au revoir Poole, au revoir la triste histoire du coup de poing de Draymond Green et enfin une équipe pleinement soudée pour aller gagner un autre titre. Sauf qu’il semble que le spécialiste des piscines n’était pas le seul jeune à avoir quelques soucis avec le pitbull des Warriors. Selon Monte Poole de NBC Sports, Jonathan Kuminga n’a visiblement aucun atome crochu avec son partenaire de la raquette.

“La relation ou du moins l’absence de relation entre Draymond Green et Jonathan Kuminga est un problème qui ne peut être résolu que par Draymond. Le nouveau contrat signé par ce dernier implique que les Warriors pensent qu’il peut y remédier, mais dans la Ligue, il y a beaucoup de gens qui disent ‘je ne sais pas'”.

Reste à savoir ce qui est à l’origine de cette relation compliquée. Invité du podcast de Paul George la semaine passée, Draymond Green a admis lui-même qu’il ne connaissait pas tant que ça son coéquipier.

“I don’t know him [Kuminga], yet I’m trying to lead him.”

Draymond & PG open up on their growing pains of being a vet pic.twitter.com/Kiyh7bGvFk

“Je ne le connais, et pourtant j’essaye de le guider. Et c’est quelque chose que Coach Izzo (coach de Green en NCAA à Michigan State, ndlr) m’a appris quand j’étais en première année à la fac. Comment peux-tu guider quelqu’un si tu ne le connais pas, si tu ne passes pas de temps avec lui ?”

Frustré par son temps de jeu et son rôle chez les Warriors, Jonathan Kuminga était un nom qu’on avait surveillé au moment de la Draft. Annoncé comme potentiel partant, l’ailier-fort est pour le moment toujours à San Francisco, prêt à débuter une troisième saison avec les Dubs. On verra si la relation, supposée fraiche, entre les deux hommes s’améliore. Pour le bien des Warriors et leurs grandes ambitions, ça vaudrait mieux.

