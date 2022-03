Draymond Green pourrait revenir dans une semaine : ça vaudrait mieux, car à ce rythme les Warriors vont jouer la Lottery

Vraiment dans le dur actuellement, les Warriors enchaînent les défaites et n’arrivent plus à retrouver le droit chemin. Alors peut-être plus que jamais, ils ont besoin de leur leader émotionnel Draymond Green, absent depuis le début de l’année 2022. Normalement c’est pour bientôt…

Et par bientôt, on entend sept à dix jours. C’est en tout cas le timing communiqué par Adrian Wojnarowski lui-même. L’insider d’ESPN nous indique effectivement que Draymond s’est entraîné avec les Warriors après la défaite de samedi face aux Lakers de LeBron, et qu’il serait en bonne voie pour retrouver les parquets aux alentours de mi-mars. Pour rappel, Green soigne toujours une blessure au dos, lui qui n’a pas joué le moindre match NBA depuis le 5 janvier dernier (on ne compte pas son apparition express lors du grand retour de Klay Thompson). Les résultats de Golden State sans lui ? Attention ça pique. 27 matchs joués, 14 victoires – 13 défaites. On est loin, très loin du rouleau compresseur qu’on a pu voir lors des premières semaines de la saison (bilan de 29-8 au 5 janvier) quand Draymond était omniprésent pour aider la machine californienne à tourner à plein régime. Preuve de l’urgence de la situation, les Warriors sont aujourd’hui sur quatre défaites consécutives et ont lâché huit de leurs dix derniers matchs. Alors que les autres équipes du Top 8 à l’Ouest cartonnent pas mal en ce moment, Golden State est tellement en chute libre que la deuxième place de conf’ est aujourd’hui plus que jamais menacée. Les Grizzlies (44-22) avaient même pris les devants hier avant leur défaite bien crade à Houston cette nuit. Et puis Utah (40-23), Dallas (39-25) voire Denver (38-26) ne sont pas si loin derrière non plus. En version courte : Draymond doit revenir et très vite.

On connaît tous l’importance du bonhomme dans le succès de Golden State. Et les résultats actuels des Warriors sont une nouvelle preuve de son côté absolument indispensable des deux côtés du terrain. C’est simple, les Dubs n’iront nulle part cette année sans un Draymond Green à son meilleur niveau. Alors dans la Baie, non seulement on attend son retour avec impatience mais on croise également les doigts pour que son dos le laisse tranquille pendant les Playoffs. Les bobos au dos, c’est toujours relou et ils peuvent vite revenir à la surface. Ce n’est évidemment pas le scénario qu’on souhaite à Draymond et aux Warriors car on veut les voir à fond pour avoir une grosse bataille dans le Far West au printemps, cependant il faut bien garder ça dans un coin de sa tête. On surveillera de près la mobilité avec laquelle évoluera Green dès son retour, en espérant qu’il n’aura aucun souci à ce niveau-là et qu’il pourra rapidement monter en puissance pour permettre à ses Dubs de retrouver le droit chemin.

« C’est dur en ce moment. Vraiment dur. On doit trouver un moyen pour nous sortir de là car comme on a pu le voir sur ces quatre derniers matchs, on se pénalise nous-mêmes. Si les Playoffs devaient commencer demain, on serait vraiment en difficulté. » – Stephen Curry

Il reste aujourd’hui un mois à jouer en saison régulière. Un mois, et 18 matchs aux Warriors pour redresser la barre et arriver en Playoffs dans une bien meilleure dynamique que celle d’aujourd’hui. Et la clé dans tout ça, c’est avant tout Draymond Green.

Source texte : ESPN