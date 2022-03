NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les pires contrats ! Apéro TrashTalk

Lundi, c’est Top 10 All-Time ! Au programme, des updates de certains grands thèmes qui ont déjà eu droit à leur Top 10 mais qui méritent d’être revus car le classement a évolué voire a été chamboulé par les performances des dernières années. Et aussi : des nouveaux thèmes, comme celui des 10 pires contrats all-time !

Certains ont le pif, d’autres moins. Pour ceux qui ont vu les Rayures du Zèbre, José Stockman a le flair. Pour ceux qui suivent la NBA, Michael Jordan ne l’a pas. Au fur et à mesure de l’histoire, il est arrivé que des dirigeants fassent confiance aux mauvaises personnes. On ne va pas faire un listing qui ferait office de gros spoiler, mais si vous matez le basket cainri depuis un petit bout de temps, vous voyez à peu près qui pourrait se retrouver dans la vidéo de ce lundi. Du coup, pour éviter de se trahir par des exemples, on vous laisse avec quelques interrogations. Qui a le pire contrat de tous les temps ? Qui a le pire rapport salaire / attentes ? Quel manager a abusé ? Vous savez où trouver les réponses, en attendant, on file démonter un bœuf bourguignon.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.