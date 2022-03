Ben Simmons ne jouera pas face aux Sixers jeudi : dommage, les fans de Philly étaient prêts à l’accueillir les bras ouverts

À la seconde où le transfert James Harden – Ben Simmons est tombé le 10 février dernier, on a jeté un œil au calendrier pour voir la date du prochain affrontement entre Brooklyn et Philadelphie. Cet affrontement est prévu le 10 mars, c’est-à-dire jeudi, mais malheureusement un acteur majeur manquera à l’appel…

Cet acteur, c’est Ben Simmons. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, le Boomer n’affrontera pas les Sixers dans quelques jours. Bon, on ne va pas se mentir, on s’y attendait un peu, surtout au vu des dernières news concernant l’état de santé du bonhomme. Les fans des Sixers (et d’autres sans doute) diront eux que Simmons n’a pas ce qu’il faut dans le pantalon pour se pointer sur le parquet de Philly face à son ancien public, mais Woj a donné des précisions supplémentaires pour expliquer son absence. Sa blessure au dos – qui s’est révélée il y a une bonne semaine maintenant – empêche pour l’instant l’Australien de passer à l’étape supérieure de sa rééducation. Il est actuellement limité à des séances individuelles et tant qu’il ne pourra pas rejoindre le groupe pour l’entraînement collectif, son retour sera repoussé. Si le flou continue donc de régner autour de Simmons, les Nets ont quand même un timing en tête concernant leur nouvelle recrue : ils sont actuellement en road-trip à l’Est et espèrent que Ben sera en mesure de s’entraîner avec ses copains à leur retour à Brooklyn. Pour info, après la défaite hier face au monstre Jayson Tatum, les Nets vont jouer à Charlotte mardi avant le choc contre les Sixers deux jours plus tard. Selon Woj, Simmons devrait rejoindre l’équipe pendant le road-trip (mais sera-t-il dans la salle de Philly le 10 ? Mystère…), et pourrait donc, dans le meilleur des cas, passer à la vitesse supérieure en fin de semaine.

Les Nets, s’ils ne vont évidemment rien précipiter avec Ben Simmons, veulent voir ce dernier être opérationnel le plus vite possible car l’étau se resserre sérieusement à Brooklyn. Avec le revers à Boston, la bande à Kevin Durant possède désormais un bilan négatif (32 victoires – 33 défaites) et est même tombée à la neuvième place de l’Est, derrière Charlotte (32-33) et juste devant Atlanta (31-32). Alors clairement, y’a pas de temps à perdre si BK veut encore sauver sa saison et se donner une vraie opportunité de jouer les premiers rôles dans sa conférence. Le besoin de voir Ben Simmons sur le terrain est d’autant plus marqué que Kyrie Irving est toujours limité aux matchs à l’extérieur et que les Nets vont pas mal évoluer à la maison dans les dernières semaines de la saison régulière. 10 de leurs 17 matchs restants vont effectivement se dérouler au Barclays Center, donc sans Uncle Drew. On souhaite d’ores et déjà bon courage à KD dans ce périple. Et comme on l’a appris tout récemment, Joe Harris est out pour le reste de la saison suite à une nouvelle opération à la cheville. Donc oui, comme le dit bien Adrian Wojnarowski, il y a un vrai « sentiment d’urgence » aujourd’hui à Brooklyn concernant le retour et l’intégration de Ben Simmons. La saison des Nets en dépend.

Quand reverra-t-on Ben Simmons sur un parquet NBA ? C’est encore trop tôt pour le dire. Au vu des dernières news, on miserait sur la dernière semaine de mars. Cela permettrait au Boomer de jouer une dizaine de matchs avant le début de la postseason. Plutôt serré comme timing non ?

Source texte : ESPN