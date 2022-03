Jarrett Allen s’est fracturé le doigt contre Toronto : The Fro absent pour une durée indéterminée, le timing est désastreux

Ce dimanche, les Cavaliers ont mis fin à une série de trois défaites consécutives en cisaillant les Raptors, sans trembler. Une victoire plus que bienvenue qui relance l’effectif de J.B. Bickerstaff dans la course à l’avantage du terrain. Seul bémol, Jarrett Allen n’a joué que dix minutes avant de quitter le parquet pour soigner un bobo. Bémol du bémol, ce bobo est une fracture du poignet. Bémol du bémol du bémol, bah du coup, ça ne relance pas les Cavaliers dans la course à l’avantage du terrain. On débrief.

C’est grotesque. Sans Collin Sexton, out pour la saison, et chahutés par les blessures en tout genre, les Cavaliers ont désormais l’habitude de composer avec les absences. On se souvient de ce triste soir de décembre lors duquel Ricky Rubio s’est rompu un ligament du genou gauche. *Voix de Samuel Eto’o* Et cela lui a coûté, son passeport pour l’Inter de Milan l’Indiana. Le destin est donc un maxi salaud et donne de sa personne pour briser la dynamique de l’équipe surprise de cette saison 2021-22. Ce dimanche, histoire de bien gâcher la fin de régulière des Cavaliers, ce même monsieur destin s’en est pris à Jarrett Allen. Selon les dernières infos de Shams Charania, l’intérieur de 23 ans s’est fracturé le doigt et est out pour une durée encore indéterminée. Mais comme on n’est pas du genre à laisser le lectorat sans le moindre chiffre, on a fait nos petites recherches sur la fracture du doigt. Le docteur Jean-Sébastien Fourchon de Saint-Mathurin-sur-Loire préconise « une attelle et un arrêt maladie pour les cours d’EPS. » Voilà, c’est tout ce qu’on a trouvé, en plus d’un gars qui évoquait une « mort quasi certaine » sur Doctissimo. Bref, si monsieur destin avait deux bras, deux jambes et une moustache, nulle doute que l’Ohio aurait déjà fixé une prime sur sa tête. Ou réglé ça à coups de queue de billard dans les tibias. Bien que victorieux contre Toronto, les Cavaliers restent seulement sur deux victoires en huit matchs et viennent de perdre la pierre angulaire de leur système défensif. Sans la touffe sous le cercle, l’affaire n’est plus la même, les jambes tremblent à nouveau. Quid d’Evan Mobley qui, jusqu’à présent, pouvait compter sur son grand-frère en guise de second rideau ? Les semaines qui suivent s’annoncent déterminantes, le virage peut-être à 180°.

Blocking a reverse like this is extremely tough. Jarrett Allen doing things on ESPN pic.twitter.com/LTzAFioXtZ — NBA (@NBA) March 7, 2022

Rajon Rondo et Caris LeVert squattent déjà l’infirmerie, Jarrett Allen les rejoint. Le timing est foireux. Sur les six prochains matchs, les Cavaliers se déplacent à Indiana, Miami et Chicago, puis recevront Clippers, Sixers et Nuggets. Perdre son intérieur titulaire, candidat dans la course au trophée de Defensive Player of the Year, juste avant d’affronter Bam Adebayo, Nikola Vucevic, Joel Embiid et Nikola Jokic : le timing est vraiment foireux. Un ajustement brusque est ainsi à prévoir, dans le genre Dean Wade sur le poste 4 et Evan Mobley sous le cerceau. Il n’est jamais simple de changer un schéma qui gagne, surtout dans sa période de fragilité, et la désormais 6ème place des Cavaliers semble verrouillée. Les Celtics d’un Jayson Tatum tout feu tout flamme sont à nouveau dans le bain et le Top 4 – fait de Miami, Philly, Milwaukee et Chicago – est injouable. La troupe de l’Ohio se concentre désormais sur ses rétroviseurs avec les Raptors en potentiels clients d’une remontada (non). Les Nets, les Hornets et les Hawks sont encore trop loin, et chaque franchise n’a plus qu’une grosse dizaine de matchs à disputer. Eh, assurer le Top 6 avec un effectif que l’on ne voyait pas en Playoffs, c’est déjà énorme. Encore un dernier effort, et après ça, monsieur destin l’a promis : « Jarrett de vous embêter avec les blessures ».

Point jaune = ça peut encore glisser avec les Cavs, point rouge = mouai c’est chaud, tank = tank

Il est chouette ce tableau maison réalisé par notre société graphiste hein (en calbar dans un lit clic-clac). La blessure de Jarrett Allen marque effectivement un petit malaise dans l’Ohio. Les meilleurs intérieurs de NBA arrivent, le bilan est encore bon, mais il reste tout juste assez de matchs pour s’écrouler sur le gong. Force et honneur aux Cavaliers, ça va jouter sec.