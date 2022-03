Fin de saison pour Joe Harris : coup dur pour les Nets, coup dur pour le sniper, point d’exclamation sur son année cauchemardesque

On se demandait si l’info officielle allait tomber, c’est ce jeudi soir que les Nets l’ont annoncé. Absent des terrains depuis près de quatre mois, Joe Harris ne jouera plus un match de la saison NBA 2021-22 puisqu’il va subir une nouvelle opération à la cheville. Complicado pour le joueur et pour Brooklyn.

C’est ce qu’on appelle un point d’exclamation sur une année frustrante.

Lors des derniers Playoffs, à l’été 2021, les punchlines allaient bon train autour du bobo de Brooklyn. En effet, alors qu’il était attendu comme un sniper d’élite pour aider Kevin Durant et sa franchise à découvrir les Finales NBA tous ensemble, Harris n’arrivait plus à rentrer un shoot extérieur. Soudainement, son arme fatale le quittait et toute l’efficacité des Nets s’envolait, Joe devenant un titulaire discutable plutôt qu’indiscutable. Une fois la désillusion des Playoffs passée, les hommes de Steve Nash retrouvaient les terrains en octobre et on voulait voir comment ça allait se passer pour Harris. Et là, paf, encore un poignet mal en point avec des pourcentages atroces et des Nets qui titubent dès l’entame. Heureusement, comme tout bon sniper d’élite, Joe retrouvait son adresse et on commençait à retrouver la belle pioche de Sean Marks sur les parquets. Quasiment 50% de réussite sur le début du mois de novembre pour mener son total à 46% derrière l’arc, Joe Harris était plus ou moins de retour. C’est à ce moment précis que tout a basculé, puisque depuis le 14 novembre contre OKC… nous ne l’avons plus revu jouer.

Quatre long mois sans basket, des updates sur sa cheville en permanence, des difficultés dans sa rééducation qui ont repoussé sa date de retour, et maintenant cette triste nouvelle. Juste avant le match de cette nuit entre les Nets et le Heat, c’est Sean Marks lui-même qui s’est exprimé devant les médias locaux et nationaux : fin de saison pour Harris qui va devoir passer par la case arthroscopie, saison régulière et Playoffs 2021-22 c’est terminé. Terrible pour l’intéressé qui espérait vivement retrouver les siens et participer au run de fin de saison, mais l’investissement des Nets sur Joe est énorme et le management ne prendra pas le risque de le flinguer et derrière devoir faire avec de lourdes conséquences sur un contrat sérieusement épais (75 millions sur 4 ans). Ce ne sont donc que 14 maigres matchs qui auront été joués par Joe Harris sur cette campagne en cours, un total bien trop faible mais qui on l’espère sera explosé sur l’exercice suivant. Ce qui est sûr, c’est que Steve Nash et son staff vont devoir faire sans l’ailier, ce qui va donner des responsabilités à d’autres garçons. En ce qui concerne la case shooting, pas de soucis puisque Seth Curry viendra allumer les ficelles avec le retour à l’instant de Kevin Durant, pour ne citer qu’eux à plein temps. Kyrie Irving ira aussi de ses folies au tir, mais on devra vraiment attendre la saison prochaine afin de voir ce qu’une contre-attaque menée par Ben Simmons peut mener vers un tir ouvert de Joe Harris à trois-points qui fait splash. La perspective reste excitante, elle était projetée sur avril 2022, en fait ce sera cet automne.

Pas de bol pour Joe Harris, pas de bol pour les Nets, et cette saison est définitivement celle du secouage de tête pour les fans de Brooklyn. Allez, on met tout dans la bataille sur ces Playoffs, et on attend vivement l’exercice suivant pour tester cet incroyable groupe au complet.

Source : Nets