Programme NBA : Kevin Durant en short, Ja Morant à Boston, Luka Doncic vs Stephen Curry, un bavoir et à table

Après un mercredi Panzani toujours bien rempli, la NBA enchaine en ce jeudi soir avec sept matchs et quelques chocs bien sympas à mater. Le retour de Kevin Durant face au Heat, les Grizzlies face à la forteresse Celtics, Luka Doncic contre Stephen Curry ou encore un derby de Los Angeles, quel programme alléchant !

# LE PROGRAMME DU JEUDI 3 MARS

1h : Hawks – Bulls (beIN Sports 4)

1h30 : Celtics – Grizzlies

1h30 : Nets – Heat

1h30 : Raptors – Pistons

2h30 : Mavericks – Warriors

2h30 : Spurs – Kings

4h : Clippers – Lakers (beIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Celtics – Grizzlies (1h30) : on sait que certains vont préférer voir le retour de Kevin Durant ou le duel entre Steph et Luka mais ce Boston-Memphis parait quand même l’option la plus fiable pour passer un bon moment. Ja Morant est tout simplement sur une autre planète en ce moment et il s’apprête à affronter ce qui se fait de mieux ou presque en NBA : la défense des Celtics. Revenus en boulet de canon, les petits hommes verts sont sur une excellente dynamique (12 victoires sur les 14 derniers matchs) et ils peuvent dépasser les Cavaliers à la cinquième place à l’Est. Pour cela, il faudra se défaire d’une équipe de Memphis qui a bien les crocs sur cette fin d’exercice. Non contents d’avoir un calendrier facile sur le mois à venir, les oursons voient les Warriors flancher devant eux. Selon les résultats de la nuit, Memphis pourrait se réveiller en nouveau dauphin de Phoenix !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Un mois et demi après son dernier match, Kevin Durant est de retour avec les Nets. Brooklyn n’a gagné que cinq matchs sur vingt-et-un possible sans lui. On parie que le Heat va vouloir gâcher la rentrée des classes de KD.

Les Lakers vont tenter (encore) de se relancer dans la course au Top 8 à l’Ouest et ça sera contre les rivaux Clippers. La dernière fois que les Purple and Gold ont remporté le derby ? C’était en juillet… 2020.

Deux meneurs superstars qui se retrouvent sur un parquet, a-t-on vraiment besoin de vous motiver pour regarder Dallas-Golden State ?

Pour mettre un peu de distance avec les nouveaux Sixers, Chicago se doit d’aller gagner à Atlanta. On espère un match aussi accroché que la semaine dernière. Encore un DeMar DeRozan en mode King of the Fourth ?

Défaite interdite pour les Raptors face aux Pistons, c’est le moment d’aller mettre la pression sur des Cavs qui n’y arrivent plus.

Écrasés la nuit dernière par les Pelicans, et déjà assurés de ne pas finir avec un bilan positif, les Kings se doivent de réagir chez les Spurs. Dans le cas contraire, ils verront le play-in s’éloigner très sérieusement.

7 matchs, un retour, un derby, plusieurs chocs, on va se mettre bien cette nuit encore devant le panier-ballon. Rendez-vous dès une heure du matin sur l’oiseau bleu pour vivre tout ça ensemble.