Les Cavs sur la mauvaise pente : cinquième défaite en six matchs et un gros programme qui arrive, le virage c’est maintenant

Alors que les Cavs semblaient viser la tête de la Conférence Est en février, ils attaquent mars avec la gueule de bois. Après cinq défaites en six matchs, l’heure est à la réaction du côté de l’Ohio.

Le 12 février dernier, Cleveland l’emportait contre les Pacers de Tyrese Haliburton et sécurisait alors sa place sur le podium de la Conférence Est. Mieux encore, les hommes de J.B. Bickerstaff pouvaient clairement rêver du trône puisque Miami ne comptait qu’une victoire de plus au classement. Une belle ambition qui semble malheureusement désormais lointaine puisque South Beach continue de carburer alors que les Cavs boivent la tasse depuis trois semaines. Les copains de Darius Garland n’ont gagné qu’un seul match depuis ce fameux déplacement dans l’Indiana, c’était à la maison contre Washington. De quoi reculer au cinquième rang à l’Est et, surtout, de quoi voir la menace du play-in se rapprocher. Boston souffle déjà sur la nuque de Cleveland, Toronto n’est pas très loin dans le rétro et il ne faut pas enterrer Brooklyn, surtout que Kevin Durant vient de faire son retour. Pour ne rien arranger, le programme sur les prochaines semaines s’annonce particulièrement tendu.

Le mois de mars des Cavs ? Un beau parcours du combattant ! Non contents de se coltiner à deux reprises les Bulls et les Sixers (sans oublier un déplacement à South Beach), les Cavs vont aussi devoir jouer quelques matchs cruciaux pour la course au Top 6. On pense notamment aux deux affrontements avec Toronto, septième à 1,5 match de Cleveland. Une victoire contre les Dinos permettrait de repousser un peu les poursuivants mais aussi de valider le tie-breaker (les Cavs mènent déjà 2-0 cette saison), un avantage de taille au moment de faire les comptes. On n’oublie pas non plus les petits matchs contre Orlando, Detroit et Indiana, trois adversaires qui doivent être gérés car il n’est plus temps de lâcher des matchs « faciles ». La grosse bonne nouvelle pour attaquer ce dernier virage, c’est que Darius Garland a visiblement surmonté ses problèmes au dos et il était en tenue cette nuit contre Charlotte. Cela ne résoudra pas tout mais, vu les prochaines batailles à livrer, avoir le général à dispo n’est pas de refus, loin de là. On remet le bleu de chauffe, on croise les doigts pour que Caris LeVert résilie une bonne fois pour toute son abonnement à l’infirmerie et on trouve un happy end à la belle story écrite cette saison.

