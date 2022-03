Les plus beaux dunks de Ja Morant : une compilation qui fait plaisir à tout le monde sauf aux cercles

Habitué à squatter les Top 10 à chaque match ou presque, Ja Morant est une machine à highlights. La NBA ne s’y est pas trompée en nous offrant une compilation des plus beaux dunks de la star de Memphis depuis son début de carrière.

Oh ce moment de régalade en cette matinée du 3 mars, ces cinq minutes de bonheur à savourer encore et encore. On a beau être habitués à ses envolées, Ja Morant reste un sacré freak dès lors qu’il met un pied sur le terrain. Candidat au MVP, leader des Grizzlies, jeune joyau de la NBA, Ja est surtout connu pour sa capacité à faire lever les foules ou les insomniaques que nous sommes. Mais c’est quoi cette action de barge ? Oh la dinguerie ! Le mec défie les lois de la gravité ou quoi ? Voilà le genre de phrases qu’on peut claquer au beau milieu de la nuit. Les adversaires sont au courant, Morant n’est pas juste un meneur qui fait des passes et envoie les autres au alley-oop, il part faire du sale lui-même ! Tu vois un deux contre un avec Ja Morant qui file vers le cercle, tu sais que le copain va mettre la balle en l’air pour un gros dunk. Il fait déjà partie des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue, il n’a que 22 ans (oh nom de Dieu), et on pourra probablement écrire un papier similaire dans dix ans vu les qualités athlétiques du bonhomme. Sinon, on ne dit pas non s’il voulait relever un peu le niveau du Slam Dunk Contest. On pose ça là, sait-on jamais.

Ja Morant est un sacré phénomène et il fait le show à chaque match. La NBA nous a préparé une compilation des plus beaux dunks du meneur depuis ses débuts dans la Grande Ligue. On prend le popcorn, on s’installe peinard et on savoure cette œuvre d’art.