Kevin Durant is back ! Retour prévu ce soir face au Heat, il était temps parce que les Nets sont à la bourre

Absent des terrains depuis un mois et demi à cause d’une blessure au genou, Kevin Durant est enfin de retour avec les Nets. L’ailier All-Star devrait participer au match de cette nuit contre le Heat, tout Brooklyn respire un grand coup.

Imaginez une personne qui se réveille d’un coma de plusieurs années et qui voit le monde autour de lui en se disant : sérieux ? C’est comme ça maintenant ? Bon, on abuse un peu sur la comparaison mais il faut dire qu’entre le 15 janvier, moment où Kevin Durant se blesse, et aujourd’hui, c’est tout un univers qui a changé du côté de Brooklyn. Analysons le scénario : lorsque KD part à l’infirmerie, les Nets sont deuxièmes et à un cheveu du trône de l’Est. Lorsqu’il quitte les siens, il les laisse sous le commandement du duo Kyrie Irving-James Harden. Revenons à présent au 3 mars 2022. Brooklyn est huitième avec une concurrence qui revient vite dans le rétro, James Harden a déménagé à Philadelphie contre Ben Simmons, Seth Curry et Andre Drummond et l’équipe a perdu 16 des 21 matchs disputés sans sa star. Une véritable descente aux enfers qui semblait n’avoir qu’un seul remède possible : le retour de KD. Fort heureusement pour la seconde franchise de New York, l’attente est enfin terminée. Shams Charania de The Athletic a annoncé cette nuit que le joueur était attendu pour le match contre le Heat qui a lieu ce soir. Une information confirmée par la franchise via un post avec une photo de KD et l’inscription « le retour ».

Nets star Kevin Durant is expected to return Thursday vs. Miami. He was not listed on injury report today. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2022

L’heure est donc enfin venue pour Durant de remettre un short et de faire du sale. On espère qu’il a gardé son mood de la sélection des capitaines car il va falloir qu’il se fâche fort pour faire remonter les Nets au classement. Les Celtics, sixièmes et donc exemptés de play-in, n’ont que 4,5 matchs d’avance mais le temps file. Il ne reste que 19 rencontres à disputer pour Steve Nash et les siens, sans compter que les prochains duels seront particulièrement lourds. Heat, Celtics, Hornets, Sixers et Knicks, voilà le programme sur les cinq prochains matchs. Autant dire que le retour de KD ne pouvait pas mieux tomber et chaque victoire s’annonce capitale. Avec un Kyrie Irving qui pourrait peut-être bientôt jouer à domicile, un Ben Simmons qui reprend progressivement la forme, Brooklyn se prend à rêver d’une fin de saison canon derrière son nouveau trio. Encore faut-il que la législation change pour Uncle Drew, encore faut-il que Benny le Kangourou soit déclaré apte. Beaucoup de si mais une seule certitude pour le moment, Kevin Durant est de retour sur les parquets et c’est une nouvelle qui ne peut que faire kiffer les amoureux de panier-ballon.

Kevin Durant devrait être en tenue cette nuit contre le Heat ! Pas le test le plus facile pour une rentrée mais KD est prêt pour le combat et il va devoir activer le mode faucheur s’il veut qualifier les siens pour les prochains Playoffs. Tout Brooklyn jubile, le héros local est de retour !

Source texte : The Athletic / @BrooklynNets