Nuggets, les enjeux de la fin de saison régulière : trois questions qui vont rythmer le sprint final à Denver

Une quarantaine de jours, voilà ce qui nous sépare aujourd’hui de la fin de la saison régulière 2021-22. A un mois et demi des Playoffs – ou de la Lottery – chaque franchise a fourbi ses armes lors de la trade deadline du 10 février dernier, puis elle a profité dernièrement d’une semaine de All-Star Break pour se poser les quelques questions essentielles à une fin de régulière dans les clous. Les objectifs ne sont pas les mêmes partout, évidemment, mais on s’est nous aussi posé rapidement sur les thématiques principales des six semaines qui nous attendent, en sélectionnant pour chaque franchise trois petites questions, trois idées à développer. Choix non-exhaustif évidemment car sinon ça n’en finit plus, et on part sans plus attendre sur la fin de saison des… Nuggets.

Back-to-back MVP pour Nikola Jokic ?

En temps normal, une ligne de stats du style 25,5 points, 13,8 rebonds, 8 passes, 1,4 steal, à 56,7% au tir et avec un bilan positif à la clé… aurait de belles chances de vous offrir un trophée de MVP. Sauf que cette année Nikola Jokic rencontre un sacré problème : la concurrence. Absolument injouable, le MVP 2021 doit ainsi faire face à un Joel Embiid… absolument injouable, à un Giannis Antetokounmpo toujours plus injouable, et même à un duo DeMar DeRozan / Ja Morant… vous connaissez l’adjectif. Le principal problème pour le Joker ? Au delà des stats, qui s’interprètent un peu comme on veut finalement, c’est le bilan, le bilan collectif plus avantageux pour les quatre candidats su-cités. Oh, ça va hein, les Bucks, les Bulls et les Sixers ne sont jamais qu’à deux ou trois matchs devant Denver, mais ce sera tout de même très dur pour Nikojo d’aller chercher son back-to-back. Ce qu’il faudra faire pour y prétendre ? Gagner au moins une douzaine des vingt derniers matchs des Nuggets, on a checké le calendrier et c’est du mi-figue mi-raisin, accélérer encore un peu plus la cadence, mdr, et espérer dans le même temps que Joel et Giannis notamment ralentissent un peu la leur, bon courage. La cote est élevée aujourd’hui mais une ou deux semaines sur une autre planète peut très vite changer la donne. On parle quand même d’un mec qui a tapé des triples-doubles en 14 minutes, qui a déjà passé la barre des 50 points et des 20 rebonds et qui a tutoyé celle des 20 passes alors, très franchement, avec Nikola Jokic on est à l’abri de rien.

Retour anticipé pour Jamal Murray et Michael Porter Jr. ?

Le meneur termine actuellement sa rééducation après une – toujours terrible – rupture des ligaments croisés il y a un an, l’ailier a le dos en compote depuis toujours et a subi une troisième opération cette année, mais, information à prendre avec des pincettes, les deux pourraient bien retrouver le chemin des parquets d’ici peu. L’entourage des deux joueurs est assez optimiste, le staff des Nuggets préfère ne pas trop s’avancer, mais le simple fait d’évoquer un potentiel retour des deux cracks de Denver peut donner le sourire à la fanbase colo radienne. On parle quand même de deux des trois meilleurs joueurs de la franchise, sans faire injure à Aaron Gordon et Will Barton, et on imagine que les retours de Jam et Mike permettrait à Nikola Jokic de souffler un peu sur la partie leadership, lui qui est obligé de faire la bouffe, le ménage et la sécu depuis octobre. On n’a rien non plus contre Bones Hyland, JaMychal et Jeff Green hein, mais si les Nuggets veulent assurer leur place en Playoffs et ne pas laisser, notamment, les Wolves croire à la sixième place, réintégrer rapidement le héros des Playoffs 2020 et le Kevin Durant de Wish ne serait pas du luxe. Le calendrier de mars est plutôt tranquille, autre bonne nouvelle, et l’équipe de Mike Malone claquerait en tout cas un sacré jump dans la hiérarchie de l’Ouest si les deux gamins opéraient leur comeback prochainement. On est sur du conditionnel, mais l’espoir fait vivre alors… espérons ?

Du coup… les Nuggets contenders sérieux à l’Ouest ?

On en parlait à peine deux lignes plus haut : en cas de retour de Jamal Murray et Michael Porter Jr. les Nuggets ont le potentiel pour être bien plus qu’un sixième de Conférence. Un niveau plutôt trois quatre cinquième, à la hauteur des Mavs ou du Jazz par exemple et plus si affinités, puisque les deux gamins sont tout de même capables d’être de vrais game changers et ont déjà l’expérience des matchs couperets et/ou des fins de saisons tendues, malgré leur jeune âge (25 ans pour JM et 23 pour MPJ). La seule présence de Nikola Jokic fait de Denver une équipe de Playoffs, ça c’est acté depuis soixante matchs, si Michael Porter revient Aaron Gordon pourra s’en retourner à ses basses tâches, celle qu’il effectue à la perfection, et si Jamal Murray l’imite ce sont Will Barton et Bones Hyland qui se transformeront en facteurs X, rôle qui semble mieux leur convenir dans cette équipe. Un cinq majeur composé de Murray, Barton, MPJ, Gordon et Jokic avec les deux faux-frères Green, Bones Hyland, Austin Rivers, Facundo Campazzo et DeMarcus Cousins sur le banc ça a de la gueule, ça ressemble même à un vrai roster de Playoffs, groupe de mecs qui, de surcroit, connait le chemin de la victoire et est déjà passé par des séries assez folles depuis deux ans. Deux alternatives donc. Récupérer les blessés de longue date assez vite, les faire trottiner en espérant qu’ils soient à 100% pour les Playoffs et ainsi jouer les emmerdeurs au premier tour voire plus, ou alors jouer la prudence, tenter d’aller chercher un strapontin avec le groupe en place et attendre tranquillement des updates plus rassurantes. En somme, le destin à court-terme de la franchise est entre les mains de kinés et de pharmaciens, on a vu plus confortable comme situation mais sur un malentendu ça peut passer.