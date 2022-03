Les Wolves ont un calendrier sympatoche pendant dix jours : l’heure de claquer une série pour aller mordre le Top 6 ?

Solidement installés à la septième place à l’Ouest, les Wolves se verraient bien éviter le play-in tournament. Pour cela, il faudra faire mieux que Dallas ou Denver mais la franchise de Karl-Anthony Towns a des raisons d’y croire.

Belle surprise de cette saison, Minnesota continue son petit bonhomme de chemin dans la Conférence Ouest. On a tellement tendance à parler des dingueries de Nikola Jokic, du collectif des Clippers ou de la déchéance des Lakers qu’on oublie qu’il y a une équipe qui est intercalée au milieu. Et oui, on parle bien des Wolves. Revenus à un bon niveau sous les ordres de Chris Finch, les louveteaux mordent de nouveau à pleines canines et ils ont déjà fait trébucher plus d’un cador cette saison. Le Big 3 KAT-ANT-D’LO, le revanchard Beverley, le trop précieux Vanderbilt, sans oublier quelques garçons qui se montrent régulièrement (McDaniels, Nowell, Beasley, Reid), il y a la cam’ pour travailler dans le Minnesota. De quoi espérer une qualification en Playoffs ? Clairement. De quoi espérer une qualification sans passer par le play-in tournament ? Pourquoi pas. Avec un calendrier plutôt tranquille jusqu’à mi-mars, les Wolves peuvent mettre la pression sur le Top 6 avant le dernier virage de la saison.

Le programme sur les cinq prochains matchs ? Le Thunder, les Blazers, les Blazers encore, le Thunder de nouveau et le Magic. Autant dire que c’est difficile de faire plus cadeau que ça. Le genre de planning qui interdit le mot lose, surtout que la franchise chère à Kevin Garnett vient de taper les Cavs, les Warriors ou encore les Grizzlies récemment. Des succès qui portaient notamment la marque d’un D’Angelo Russell retrouvé et parfait bras droit de Towns. Les Wolves ne sont qu’à 2,5 matchs des Nuggets et 3,5 des Mavs, c’est un écart qui peut être comblé d’ici la fin de saison. Si on en croit Tankathon, site spécialisé sur la course au tanking, Minnesota a le huitième calendrier le plus facile sur les six prochaines semaines. En comparaison, Denver a seulement le dix-neuvième. Certes, les joueurs des Rocheuses ont l’espoir de récupérer Michael Porter Jr. voire Jamal Murray d’ici-là mais l’écart entre les deux équipes pourraient être bien mince en avril. Alors que Minnesota mène 2-1 dans la série, le match du 2 avril (qui permettra de déterminer le tie-breaker) pourrait donc s’avérer capital pour connaitre l’identité du futur sixième.

Les Wolves sont bien installés à la septième place à l’Ouest mais peuvent-ils rêver plus haut encore ? La forme du moment et le calendrier disent oui, mais la concurrence n’a pas prévu de se laisser faire sans agir. Plus que jamais, la lutte pour les Playoffs s’annonce acharnée.

Source texte : Tankathon.com