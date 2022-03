Les Warriors continuent de galérer sans Draymond Green : six défaites en huit matchs, un seul être vous manque et tout est dépeuplé

Si Stephen Curry est incontestablement le visage des Warriors, Draymond Green en est le leader. Et le plus souvent, c’est quand il n’est pas là que ça se voit le plus. Nouvelle preuve en ce moment même, avec une équipe de Golden State qui galère beaucoup sans Dray et sa grande bouche.

Vous vous rappelez du début de saison quand les Warriors étaient une véritable machine collective et que tous les voyants étaient au vert ? Aujourd’hui, ça paraît bien loin tout ça. Cette nuit, les hommes de Steve Kerr sont une nouvelle fois tombés sur le parquet des Wolves, et assez lourdement en plus (129-114). Une défaite bien crade d’autant plus qu’on attendait Golden State au taquet après avoir choke quelques jours plus tôt à la maison contre Dallas. Quand on fait les comptes, on remarque que les Warriors restent sur six défaites en huit matchs, une vilaine dynamique qui menace carrément le statut de numéro 2 que possèdent aujourd’hui les Californiens. En effet, derrière les exploits de l’extraterrestre Ja Morant, les Grizzlies soufflent dans la nuque des Dubs actuellement et n’ont plus qu’un demi-match de retard sur ces derniers au classement de l’Ouest (bilan de 43-19 pour GS, 43-20 pour Memphis). Comment expliquer ces galères ? Les raisons sont multiples mais la plus évidente se nomme évidemment Draymond Green, à l’infirmerie depuis début janvier à cause d’un bobo au dos. Il suffit d’écouter les propos de Stephen Curry pour se rendre compte une nouvelle fois de l’importance de Draymond, lui qui n’est pas souvent avec le groupe en ce moment à cause de sa rééducation.

« L’impact de son absence est très grande. Nous sommes construits d’une certaine manière, au niveau de la confiance, de l’alchimie, des automatismes. Le fait d’avoir un gars comme lui qui amène de la voix, un QI basket élevé, une certaine approche du leadership, ça compte. » – Curry, via NBC Sports Bay Area

Vous nous direz que les Warriors s’en sortaient plutôt bien entre fin janvier et début février avec neuf victoires consécutives, alors que Draymond ne jouait pas. Mais n’oublions pas que six de ses neuf succès ont été glanés contre Houston (deux fois), Brooklyn (sans James Harden et Kevin Durant), San Antonio, Sacramento et Oklahoma City, les trois autres contre Minnesota, Utah (sans Donovan Mitchell) et Dallas. De quoi relativiser un peu cette série. Aujourd’hui, l’absence de Draymond est vraiment flagrante, et c’était peut-être plus que jamais le cas cette nuit dans le Minnesota. Les forfaits d’Andre Iguodala (seulement un match joué depuis le 20 janvier à cause de pépins au dos) et Klay Thompson (absents les deux derniers matchs car malade, et toujours en restriction de minutes) n’arrangent évidemment pas les choses car ça oblige Steve Kerr à changer ses rotations et ses lineups, mais on sait tous à quel point Green joue un rôle crucial dans le fonctionnement du collectif californien des deux côtés du terrain. On sait tous à quel point le leadership de Draymond est important pour éviter ce genre de défaite bien moche qu’on a pu voir chez les Wolves.

« Pour la première fois, j’ai senti une panne dans notre connectivité. […] J’ai vu ça un peu partout. Ce n’est pas quelque chose de tangible, c’est plus un sentiment, au niveau de l’énergie et de l’esprit collectif. »

Traduction des mots de Steve Kerr : Draymond Green manque énormément, car c’est typiquement ce qu’il amène tous les soirs. À lui seul, il emmène les Warriors à un autre niveau, collectivement évidemment mais aussi pour chaque individualité à travers les opportunités qu’il créées possession après possession. Juste pour info, les Dubs affichent cette saison un bilan global de 27 victoires – 6 défaites avec Green sur le terrain, et 16-13 sans lui. Parfois les chiffres peuvent mentir, mais pas ici. Alors la question que tout le monde se pose dans la Baie de San Francisco, c’est évidemment celle qui concerne le retour de Green. Pour le moment, cela reste assez flou. On a appris il y a quelques jours que Draymond était revenu à la salle pour de l’entraînement sans contact, et selon ESPN il devrait rejoindre l’équipe pour donner un gros coup de gueule accompagner ses copains lors du déplacement des Warriors à Dallas jeudi. Quant à son retour sur les parquets, Green parlait de trois à quatre semaines aux alentours du All-Star Break, mais ça paraît un peu short niveau timing vu où il en est dans sa rééducation.

Les Warriors galèrent sans Draymond Green, et on ne sait toujours pas quand il sera de retour sur pied. Ce qu’on sait par contre, c’est que cette équipe de Golden State n’ira nulle part en Playoffs sans son leader. Alors pourvu qu’il revienne bientôt et surtout en forme car les Dubs ont désespérément besoin de lui.

Sources texte : NBC Sports Bay Area / ESPN