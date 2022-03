Jaylen Brown est sorti sur blessure contre Atlanta : Boston retient son souffle, la cheville du Jay Brother a salement tourné

Jaylen Brown, l’arrière des Celtics, s’est blessé cette nuit contre Atlanta. Une blessure à la cheville qui pourrait poser des soucis à Boston pour les prochains matchs.

La tuile… Alors qu’il attaquait le cercle, passant entre Clint Capela et De’Andre Hunter, Jaylen Brown s’est effondré. Le cri poussé au moment des faits ne laissait que peu de doutes quant à la douleur ressenti par le joueur des Celtics, celui-ci restant de longues secondes sur le sol. Les images du replay ne tardent pas à sortir et elles ne donnent pas envie : on voit clairement la cheville du Jay Brother tourner salement et on a mal pour lui. Après quelques instants avec les toubibs, le joueur se relèvera finalement pour rentrer au vestiaire. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’a pas eu besoin d’être assisté pour marcher, la mauvaise c’est qu’il n’est pas revenu en jeu. Après le match, Ime Udoka a donné quelques informations supplémentaires pour NBC Sports Boston. Selon le coach des Celtics, Jaylen était prêt à tenter de revenir en jeu mais la franchise a opté pour la prudence afin de ne prendre aucun risque par rapport à la fin de saison qui approche.

Ime Udoka gave an update on Jaylen Brown's sprained ankle pic.twitter.com/kRv4oCiJx1 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) March 2, 2022

On croise vraiment les doigts pour un scénario en mode plus de peur que de mal mais il va falloir observer l’évolution de cette cheville. Selon les commentateurs du match, il s’agit d’ailleurs de la même cheville qui avait déjà gêné l’arrière l’an dernier. Brown va-t-il être mis au repos pendant quelques matchs ? On a vu cette saison qu’il y avait une vraie différence lorsque Boston n’était pas au complet. Depuis le retour de toutes les troupes, la cité celtique est redevenue un adversaire craint de tous, en particulier à cause de sa défense irrespirable. Les Hawks ont d’ailleurs pu la tester en seconde période cette nuit. Il suffit de voir le bilan des verts depuis début janvier : 20 victoires pour 8 défaites. Ils restent même sur 14 succès en 17 matchs. Si Jaylen Brown devait manquer une ou plusieurs rencontres, on peut s’attendre à voir Derrick White venir suppléer le Jay Brother. Cette nuit, il a été très bon des deux côtés du terrain (18 points et 5 passes). Ce coup du sort va aussi être un bon test pour voir la solidité et la profondeur de ce groupe, surtout que quelques gros matchs s’annoncent. Sur la prochaine quinzaine, Boston va jouer les Grizzlies, les Nets (Kyrie Irving au Garden, on sait ce que ça peut donner), les Warriors mais aussi les Mavs.

Jaylen Brown est sorti sur blessure cette nuit et tout Boston croise les doigts pour un bobo sans gravité et une absence courte. Reste plus qu’à attendre les résultats des examens.

Source texte : NBC Sports Boston