Sekou Doumbouya coupé par les Lakers : retour à la case départ, c’est quoi la suite pour le Frenchie ?

De retour aux Lakers mi-janvier après un premier passage à Los Angeles, Sekou Doumbouya aura tenu quelques semaines mais malheureusement, la conclusion est la même qu’en novembre. En effet, le Frenchie de 21 ans a une nouvelle fois été coupé par la franchise de la Cité des Anges.

On savait que les Lakers avaient lâché DeAndre Jordan pour récupérer D.J. Augustin. Mais en marge de ce move qui ne changera absolument pas le destin de la bande à LeBron cette année, le président Rob Pelinka a également recruté Wenyen Gabriel à travers un two-way contract. Et malheureusement, celui qui fait les frais de cette arrivée, c’est Sekou Doumbouya. Les Lakers ont en effet annoncé la nouvelle dans leur communiqué officiel. Pour rappel, Sekou était revenu dans la Cité des Anges le 12 janvier dernier pour tenter de retrouver une petite place en NBA après ses deux premières années aux Pistons, deux années durant lesquelles il a d’abord montré des choses intéressantes (coucou Tristan Thompson) avant de complètement sortir du projet de Detroit. Aux Lakers ces dernières semaines, Doumbouya n’a pas joué la moindre minute et a dû se contenter de quelques apparitions assez anecdotiques en G League. Au total cette saison, le jeunot passé par Limoges a participé à 16 rencontres dans la ligue mineure avec les South Bay Lakers (12 depuis son arrivée en janvier), pour des stats de 6,3 points et 4,9 rebonds à 37,5% au tir (25,9% de loin) en 19 minutes par match. Sa dernière apparition sur un parquet, elle date du 23 février, lui qui n’a pas participé au dernier match de South Bay samedi dernier (DNP-Inactive).

Bref, on ne peut pas dire que Sekou ait profité de son passage aux Lakers pour se rapprocher de la NBA. C’est peut-être même l’effet inverse qui s’est produit. Alors forcément, on se demande c’est quoi la suite pour le Frenchie. L’avantage, c’est qu’il n’a que 21 piges et quand on a seulement 21 piges, on a encore tout l’avenir devant soi. Sekou avait exploité une partie de son potentiel chez les Pistons lors de sa campagne rookie et on espère que les franchises NBA n’ont pas complètement oublié ses débuts encourageants. Le problème, c’est que tout va si vite dans la Grande Ligue et on retient souvent beaucoup plus les derniers épisodes que les premiers. Est-ce qu’un retour en Europe ne serait pas la prochaine étape pour permettre à Doumbouya de relancer sa carrière ? C’est peut-être la voie à suivre pour retrouver du temps de jeu dans des matchs qui comptent, et essayer de rebondir pour éventuellement retenter sa chance dans la Grande Ligue plus tard.

Le deuxième acte de Sekou Doumbouya chez les Lakers n’a pas duré beaucoup plus longtemps que le premier. Retour à la case départ donc pour le Frenchie, reste à voir ce que l’avenir lui réserve.

Source texte : Lakers