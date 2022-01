Sekou Doumbouya is back ! Two-way contract signé aux Lakers, cette fois-ci il faudra défaire les valises

Sekou Doumbouya et les Lakers, chapitre 2 ! Déjà passé par la franchise de Los Angeles il y a quelques semaines avant d’être coupé, le Frenchie fait son retour au sein de la bande à LeBron James. En espérant désormais qu’il restera à L.A. plus d’un mois…

Un mois et quatre jours plus exactement. Signé par les Lakers via un two-way contract le 12 octobre dernier, Sekou avait effectivement dû faire ses valises le 16 novembre, la faute notamment à un bobo mal venu. Durant ce laps de temps, celui qui a grandi du côté de Fleury-les-Aubrais a participé à deux petites rencontres de saison régulière sous le mythique maillot Purple & Gold, c’est pas grand-chose mais il a quand même profité d’une raclée infligée par les Blazers aux Lakers début novembre pour lâcher un match à 10 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 contre dans l’Oregon. Peut-être que cette performance est restée dans un coin de la tête du boss des opérations basket Rob Pelinka, qui vient donc de signer une nouvelle fois Sekou avec un two-way contract. La nouvelle a été annoncée par Dave McMenamin d’ESPN, qui précise dans le même temps que les Lakers ont laissé filer Jay Huff afin de faire une place à Doumbouya. La nouvelle fait clairement plaisir pour notre Sekou national mais pas d’enflammade hein, il s’agit d’un contrat two-way ce qui signifie que la G League est une possibilité pour le Frenchie. En soi, évoluer dans la ligue de développement peut lui permettre de retrouver le rythme et… se développer justement, ce qui sera déjà une bonne première étape avant de réintégrer – on l’espère – la rotation d’une équipe NBA. Est-ce que ce sera chez les Lakers cette saison ? C’est le scénario rêvé mais on vous rappelle juste qu’il a été limité à seulement 16 minutes en 15 matchs lors de son premier passage dans la Cité des Anges.

C’est en tout cas une nouvelle opportunité pour Sekou, une petite porte qui s’ouvre alors que beaucoup d’autres se sont fermées devant lui ces derniers mois. Suite à quelques perfs séduisantes et surtout un tomar d’une violence assez inouïe (coucou Tristan Thompson) lors de sa campagne rookie avec les Pistons, on pensait que Doumbouya était sur les bons rails mais malheureusement ça n’a pas vraiment duré. Production en baisse, difficulté pour confirmer, manque d’intensité sur le terrain voire de maturité à certains moments… autant d’éléments qui ont précipité son départ de Detroit. La suite ? Un transfert aux Nets en septembre 2021, puis un autre un mois plus tard à Houston, qui a immédiatement décidé de se séparer de lui. C’est ainsi que Sekou a atterri du côté de Los Angeles, où il a visiblement laissé bonne impression sinon les Lakers ne l’auraient pas resigné. Un retour qui prolonge donc l’aventure NBA du Frenchie au moins encore un peu. On le sait, les opportunités dans la Grande Ligue ne sont pas infinies et il faut donc les maximiser. Sekou a l’avantage d’être encore un jeunot, lui qui – ne l’oublions pas – n’a que 21 piges et seulement deux saisons NBA derrière lui.

Sekou Doumbouya de retour aux Lakers, en voilà une nouvelle qui fait plaisir. C’est désormais au Frenchie de jouer, c’est à lui de montrer qu’il possède ce qu’il faut pour retrouver une vraie place en NBA. Le talent, il l’a, les capacités athlétiques aussi, alors let’s go !

