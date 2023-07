L’aventure de Russell Westbrook chez les Lakers n’a pas été un succès, loin s’en faut. Le meneur a connu une période difficile du côté de Los Angeles, et ses performances décevantes lui ont valu d’être critiqué par de nombreux fans. Mais l’arrière des Lakers Austin Reaves garde un excellent souvenir de Russ en tant qu’humain et coéquipier.

De passage sur le podcast All The Smoke, Austin Reaves s’est exprimé sur des sujets divers et variés. Après avoir parlé du calvaire que Stephen Curry lui a fait subir en défense, il a évoqué le cas de Russell Westbrook avec qui il a passé une saison et demie chez les Lakers. Et il n’en a dit que du bien :

“C’est un des meilleurs coéquipiers que j’ai eus. Humainement, tu ne peux pas faire mieux. J’ai eu le COVID à Minnesota pendant ma saison rookie, je suis resté coincé là-bas pendant sept jours. C’était dur, mais il m’a contacté trois ou quatre fois pour savoir si j’avais besoin de quelque chose. Et en tant que coéquipier, il encourageait tout le monde à devenir meilleur, à faire mieux. Il a une mauvaise réputation et je ne comprends pas pourquoi.”

Des mots qui font plaisir à entendre quand on connaît les galères qu’a connues Russ du côté de Los Angeles entre 2021 et 2022. Loin de son niveau habituel, il n’a jamais réussi à s’imposer chez les Lakers et a subi de nombreuses critiques de la part des fans. Certains sont même allés bien plus loin en s’attaquant verbalement à son nom, à sa famille… Bref, tout n’a pas été rose ces dernières années pour le Brodie, qui semble plus épanoui depuis qu’il a rejoint les Clippers au mois de février.

C’est donc une bonne chose que de voir ses anciens coéquipiers prendre la parole et lui rendre hommage. Sauf preuve du contraire, ce sont eux les mieux placés pour parler du joueur qu’ils ont côtoyé au quotidien pendant plus d’un an. Et Austin Reaves vient de nous donner une belle preuve du leadership et de l’exemplarité de Westbrook.

Les difficultés sportives qu’il a connues ne l’ont pas empêché de prendre les jeunes joueurs sous son aile et d’être un modèle pour eux. Alors quoi qu’on pense de son passage chez les Lakers, on ne peut pas nier que Russ est un joueur à la mentalité remarquable.

Source texte : All The Smoke podcast