Adversaire de Stephen Curry lors des playoffs 2023, Austin Reaves a dû défendre sur le Chef à plusieurs reprises durant la série. Une expérience douloureuse qu’il a récemment partagée dans les médias. Spoiler, l’arrière des Lakers n’a pas aimé. Ça vous étonne ? Nous non plus.

Durant le parcours qui les a menés jusqu’aux Finales de Conférence Ouest en mai dernier, Austin Reaves et les Lakers ont croisé la route des Warriors en demi-finales. Si les Purple and Gold se sont imposés et ont éliminé les champions en titre, leur arrière ne garde pas un bon souvenir de cette série. La faute à un meneur d’1m88 qui court dans tous les sens et tire de n’importe où sur le parquet. Encore marqué par le calvaire qu’il a subi, Reaves s’est exprimé sur la difficulté de défendre sur Stephen Curry au micro du podcast All The Smoke.

“Honnêtement, c’est l’enfer. Juste la manière dont il bouge lorsqu’il n’a pas le ballon. C’est leur système aussi, il lui correspond parfaitement. Tu ne peux littéralement jamais te reposer.” “Je me souviens qu’aux matchs 1 et 2, je défendais sur lui et Klay [Thompson], et je n’arrivais pas à rentrer un seul tir. Tout le monde me regardait en disant ‘Pourquoi tu mets aucun tir ?’ et je répondais ‘Je n’ai plus de jambes’.” – Austin Reaves pour le podcast All The Smoke (via Clutchpoints)

Il faut dire que défendre sur le Chef est un sacré défi, surtout pour un joueur loin d’être spécialiste dans ce domaine. Par sa capacité à shooter de n’importe quel endroit du terrain, il est une menace de tous les instants pour la défense adverse. D’autant que comme le rappelle Reaves, le système des Warriors est construit autour de lui et fait pour qu’il reçoive des ballons en position de tir. Et pour cela, Curry dispose d’une impressionnante capacité à jouer off-ball. Un régal pour les yeux, un peu moins pour les défenseurs adverses.

Pour l’empêcher de recevoir le ballon, pas d’autre choix que de courir et de le suivre. Et pas seulement courir trois secondes pour faire un closeout. Courir pendant toute une possession durant laquelle Steph est capable de faire trois fois le tour terrain pour se démarquer. Conséquence de cela, les joueurs envoyés au charbon pour défendre sur le Chef finissent bien souvent épuisés, et cela se ressent dans leurs performances offensives.

Austin Reaves n’a pas échappé à la sentence, comme en témoigne sa ligne de stats. Sur la série de 6 matchs face au Warriors, il tourne à 14,3 points, 4,2 rebonds et 3,7 passes à 41,8% au tir contre 16,9 points 4,4 rebonds et 4,6 passes à 48,1% sur l’ensemble des playoffs 2023. L’arrière des Lakers a galéré face à Golden State, et c’est loin d’être un hasard : il était tout simplement épuisé par l’effort défensif qu’il réalisait pour ne serait ce que limiter le Chef.

Ce n’est pas un scoop, mais Austin Reaves nous le confirme : c’est l’enfer de défendre sur Stephen Curry. À 35 balais, le Chef épuise encore des minot de 10 ans de moins que lui au top de leur forme physique. Un autre aspect de son jeu qui nous montre que c’est un joueur à part.