Anthony Davis n’y est pas allé par quatre chemins, le bougre veut gâcher la cérémonie de remise des bagues des Warriors cette nuit lors de l’Opening Night. Mais maintenant qu’il a bavardé pour afficher ses ambitions du soir, l’Unibrow va devoir joindre la parole aux actes. Dans tous les cas, on risque de se régaler !

Jeter de l’huile sur le feu : Aggraver, envenimer une situation, une tension, une hostilité.

La sortie d’Anthony Davis dans les médias colle donc parfaitement à la définition pour notre plus grand plaisir. Devant les micros, l’intérieur s’est mouillé et il a balancé un petit tacle à ses futurs adversaires. Rien de bien méchant à quelques heures du début de la saison régulière, mais juste de quoi lancer le début des hostilités entre les Warriors et les Lakers. Remise de bagues, Steph Curry, LeBron James, Klay Thompson, AD, Draymond Green, Russell Westbrook… le menu était déjà bien appétissant sur la carte, mais le géant aux pieds d’argile vient de balancer une bonne dose de piment supplémentaire :

« Nos deux premiers matchs sont contre des prétendants au titre…C’est toujours bien de gâcher une remise de bagues. Donc notre état d’esprit est d’y aller et de commencer la saison avec deux victoires. «

« It’s always good to spoil a ring night. » – @AntDavis23 😏

Join us tonight @ 7 PM for all interviews, analysis, and latest news on ‘Access SportsNet: Lakers’ only Spectrum SportsNet. pic.twitter.com/n5HXBrEakb — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 18, 2022

Gâcher la soirée bijouterie, AD sait de quoi il parle puisque les Lakers ont connu ça après le titre de 2020, LeBron et sa clique avaient alors perdu face aux Clippers en ouverture de la saison. Après un exercice 2021-22 plus que morose, les Angelinos se verraient bien profiter des émotions pour voler la vedette aux Warriors et se lancer de la meilleure des manières dans ce nouveau chapitre. Mais si on sort le grimoire de la NBA, on se rend compte que Golden State s’en sort plutôt bien et s’appuie sur un bilan de deux victoires pour une défaite lors de la ring night. La première, en 2015, était d’ailleurs face aux Pelicans… d’Anthony Davis. Ce soir-là, l’Unibrow avait eu du mal avec 18 points, 6 rebonds, 3 contres et un bien fade 4 sur 20 au tir, cette nuit AD devra se mettre en mode bubble pour arriver à ses fins. Le danger numéro uno que les Lakers doivent contenir n’est autre que l’extraterrestre préféré de ton shooteur préféré, Stephen Curry. Le baby face semble apprécier particulièrement ce genre de cérémonies puisqu’en trois apparitions, il tourne à 31,3 pions, 6,3 rebonds et 6,6 assists de moyenne. La NBA fait son retour ce soir, et la bataille de l’Ouest débute à 4 heures pétantes dans un Chase Center chauffé à blanc. La motivation sera à son comble des deux côtés et tous ces zinzins peuvent nous offrir un sacré pestacle.

Anthony Davis n’a pas gardé sa langue dans sa poche et les Warriors pourraient bien venir lui brûler. Quoi qu’il en soit, l’intérieur de la Cité des Anges est motivé de la tête aux pieds et il le fait savoir. AD qui terrasse Golden State ou AD rattrapé par le karma ? Faites vos jeux !

Source texte : Spectrum SportsNet.