La NBA a officiellement repris : retour sur l’Opening Night et ses enseignements, en mode conclusions hâtives

La date du 22 décembre était entourée en rouge sur le calendrier de tous les fans de la balle orange. Deux belles affiches pour commencer officiellement la saison 2020-21, deux matchs qui ont apporté leur lot d’enseignements. Et même si on sait que la vérité d’un soir ne signifie pas grand-chose en NBA, on n’a pas pu s’empêcher de tirer quelques conclusions hâtives, juste pour le plaisir.

Les Nets vont avoir la meilleure attaque de la NBA

On commence par les Nets, qui ont démarré leur saison en démolissant des Warriors vite dépassés. Avec Kevin Durant, Kyrie Irving & Cie, le potentiel offensif de Brooklyn est évidemment énorme mais encore faut-il trouver le bon équilibre pour le maximiser. Et à ce niveau-là, les hommes de Steve Nash ont déjà convaincu. Du mouvement, du rythme, du spacing, la balle qui bouge bien, c’était beau à voir. 125 points au total quand même, 40 dans le premier quart, le ton est donné. Certes, c’était une équipe de Golden State diminuée en face, mais l’impression laissée par BK est très positive. Si KD et Kyrie, déjà en forme et très rassurants suite à leurs bobos, peuvent marquer en solo à n’importe quel moment (coucou Brad Wanamaker), on a surtout apprécié la manière avec laquelle les deux stars ont joué ensemble et avec le reste de l’équipe. Uncle Drew l’a dit après le match, le hero ball, c’est terminé. Le plus important, c’est la réussite collective. De bon augure pour la suite, d’autant plus que les Nets peuvent compter sur des gars doués offensivement comme Spencer Dinwiddie et Caris LeVert, ce dernier finissant la rencontre avec 20 points et 5 passes en sortie de banc. Tout n’est pas parfait évidemment, comme le montre ce total de 20 pertes de balle face aux Warriors, mais les Nets font flipper. Avec autant de talent et de profondeur, les possibilités sont multiples pour Steve Nash et son staff made in Phoenix. Mike D’Antoni doit kiffer.

It’s not just that the Nets have talent, it’s the ball movement we’re seeing 👌 pic.twitter.com/WqkGn55jUK — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) December 23, 2020

Andrew Wiggins est toujours Andrew Wiggins

Ce n’est pas vraiment une conclusion hâtive, mais plus une confirmation hâtive, même si certains n’hésiteront pas à retirer le mot « hâtive ». Andrew Wiggins a fait du Andrew Wiggins lors de ce premier match à Brooklyn, et ce n’est pas une bonne chose. 13 points et 4 turnovers en 31 minutes à 4/16 au tir, c’était moche. Entre les mauvais choix, les passes qui touchent l’arceau (non ce n’est pas une blague) et les possessions tête en l’air en défense, le tout agrémenté de son intensité légendaire (non), Maple Jordan (hein ?) a globalement connu une soirée très compliquée. Ce n’est pas la première et malheureusement pour les fans des Warriors, probablement pas la dernière. Lors de la dizaine de matchs disputés par Wiggins sous le maillot de Golden State l’an passé, Andrew avait montré quelques bonnes choses et on se disait qu’il pouvait potentiellement s’épanouir au sein de la franchise de la Baie, qui a besoin de sa production cette année surtout avec l’absence de Klay Thompson. C’est très mal parti.

Sur ce match t’as plutôt l’impression que Kevin Durant a été le 1er choix de sa Draft et Andrew Wiggins revient de 18 mois sans basket après rupture du tendon d’Achille. Comme quoi. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2020

Les Lakers ont régressé en défense

L’un des gros points forts des Lakers la saison dernière, c’était la défense. Des mecs focus à l’extérieur, des tours à l’intérieur, une vraie formule gagnante notamment en Playoffs, où l’équipe de LeBron James et Anthony Davis avait réussi à imposer son côté physique. La nuit dernière ? Disons que l’histoire fut différente. 116 points encaissés contre les Clippers, 39 rien que dans le premier quart-temps, pas top pour démarrer la saison. Oui l’intersaison était courte pour les Lakers et ce n’est pas la première fois qu’une équipe connaît un retard à l’allumage après avoir apprécié ses bagues de champion, mais on peut quand même se poser quelques questions. Car si les champions en titre ont globalement réalisé une belle intersaison, le profil de l’équipe a un peu changé avec les départs de Dwight Howard et JaVale McGee à l’intérieur, et les arrivées de Montrezl Harrell et Marc Gasol. Ce dernier est réputé pour sa grande intelligence défensive mais pas pour son côté athlétique (contrairement à Dwight et JaVale), tandis que Trezl n’est juste pas réputé pour sa défense. Des joueurs solides voire très solides dans leur moitié de terrain comme Rajon Rondo, Avery Bradley et Danny Green évoluent également sous un autre maillot désormais, remplacés par Dennis Schroder et Wes Matthews. Ce turnover, il s’est ressenti face aux Clippers lors de l’Opening Night, et les Lakers auront sans doute besoin d’une période d’ajustement des deux côtés du terrain.

C’est TERRIBLE. Ça fait trois actions de suite que les Clippers visent en permanence Montrezl Harrell en défense. Soit sur pick and roll soit au rebond soit sur rotation. La punition est immédiate, les Clippers déroulent. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2020

Serge Ibaka est le joueur qu’il fallait aux Clippers

On a déjà parlé de la contribution de Nicolas Batum ce matin, place désormais à une autre recrue côté Clippers, Serge Ibaka. Parce que mine de rien, il fait du bien le bonhomme, notamment en attaque. Intégré dans le cinq de départ, il a terminé avec 15 points en 21 minutes, à 5/7 au tir dont 2/3 du parking, apportant ainsi un spacing précieux. La saison dernière, l’autre équipe de Los Angeles ne possédait pas ce type d’intérieur capable à la fois d’écarter le terrain et d’être solide défensivement, même s’il n’était pas à son meilleur niveau face aux Lakers dans ce secteur-là. Avec Serge, on parle d’un protecteur de cercle très solide qui tourne à plus de 36% de réussite à 3-points en carrière, capable d’apporter ses 15 points et 8 rebonds tous les soirs du haut de ses 2m13. Vous ajoutez à ça une grande expérience (31 ans), un titre de champion remporté aux côtés de Kawhi Leonard en 2019 à Toronto, et vous obtenez un mec qui va faire beaucoup de bien aux Clips.

Ok, le tir ne rentre pas. Mais ça, ça c'est nouveau chez les Clippers. pic.twitter.com/jcrs13oGnI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2020

J’aime beaucoup ce que proposent les Clippers sur ce début de match. No disrespect envers Zubac et Morris, mais ce cinq avec Ibaka et Batum est super relou à jouer. Ça défend, ça espace le terrain, expérience et calme dans le jeu. À suivre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2020

La famille, c’est important

Les images parlent d’elles-mêmes. Rien à ajouter.

LEBRON ENFILE SA 4EME BAGUE EN CARRIERE !!! 💍💍💍💍👑👑👑👑 pic.twitter.com/vWBp2J3hfY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2020

PREMIERE BAGUE EN CARRIERE POUR ANTHONY DAVIS !! 🔥💍🔥 pic.twitter.com/uCcbjNtOrW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2020

Marcus Morris qui filme son frère jumeau Markieff avec sa bague ! 😍😍😍😍 pic.twitter.com/5BOiLozzbJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2020

Giannis qui lâche une vidéo avec son frère pour Thanasis, le premier de la famille Antetokounmpo à ramener une bague 💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/ZX7fZN7G8a — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2020

Voilà pour les principales observations de cette première nuit NBA de la saison 2020-21. C’était la magie de l’Opening Night, avec ses confirmations et ses surprises. Et on enchaîne direct la nuit prochaine avec pas moins de 13 matchs au programme. Il faudra avoir les yeux un peu partout.