La Vérité est celle du Hall of Fame : Paul Pierce éligible pour rejoindre les légendes en 2021, mais pas en tant qu’analyste

La cuvée 2021 du Hall of Fame prend forme. Alors que l’on attend toujours, pour mi-mai, l’intronisation du légendaire millésime 2020 avec notamment l’entrée au Panthéon du basket de Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett, la liste des éligibles au Temple de la Renommée pour l’année 2021 est sortie, laissant apparaître quelques noms ronflants, dont celui de Paul Pierce.

Paul Pierce, mais aussi Doug Collins, Michael Cooper, Lauren Jackson ou encore Howard Garfinkel, Lou Henson, Val Ackerman et Yolanda Griffith. Voici les nouveaux noms qui se verront étudier par le comité d’élection au Hall of Fame pour une entrée en septembre 2021, d’après ESPN. On ne présente plus Paul Pierce, qui nous fait prendre un nouveau coup de vieux en arrivant dans ce genre de liste, lui qui fut l’âme Celtics des années 2000. The Truth, champion NBA et MVP des Finales en 2008 était un scoreur redoutable (dans le Top 20 des scoreurs all-time, dix fois All-Star) et l’incarnation du fighting spirit dans le Massachusetts, où il aura passé 15 de ses 19 saisons NBA. L’ancien ailier voit donc comme principaux néo-postulants à ses côtés celui qui a coaché Michael Jordan aux Bulls de 1986 à 1989, Doug Collins, le quintuple bagué avec les Lakers de Magic, Michael Cooper, qui fut aussi double vainqueur de la WNBA en tant que coach. Et puisque l’on aborde le championnat féminin, la présence de Lauren Jackson est notable également, l’Australienne ayant incarné le Storm de Seattle de 2001 à 2012, avec deux titres WNBA à la clé (un titre de MVP des Finales) et trois titres de MVP du championnat, sans oublier une grosse domination dans son pays (quatre titres de MVP en WNBL) et de belles aventures avec l’équipe nationale (quatre médailles aux Jeux Olympiques dont trois en argent, un titre de championne du monde).

En tout, ce sont donc huit nouveaux noms qui vont entrer en ballotage avec la liste déjà bien fournie de personnalités de la balle orange admissibles au HOF. De manière non-exhaustive, nous pouvons citer Chauncey Billups, Chris Bosh, Richard Hamilton, Chris Webber, Becky Hammon, Swin Cash ou encore Ben Wallace, qui retentent leur chance en 2021. La sélection finale devrait être annoncée au début du mois d’avril. Les heureux élus pourront faire leur discours à Springfield en septembre 2021, c’est-à-dire quatre mois après l’intronisation de la légendaire cuvée 2020, où les mouchoirs seront au rendez-vous.

On va laisser les votes se faire et on applaudira tout ça au mois de septembre, après s’être remis de la cérémonie des Hall of Famers 2020 entre le 13 et le 15 mai prochain. De beaux rendez-vous à ne pas manquer.

Source texte : ESPN